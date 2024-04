Wer gewinnt in der 50. Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Diese Jubiläumsstaffel hat es in sich! Für Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) ging es heute mit der 50. Folge in die zweite Runde bei Joko & Klaas gegen ProSieben. Wie auch in der vergangenen Woche wählte das Moderatoren-Duo die Risikovariante und spielte um 24 Stunden Programmdirektion. Aber konnten sie diesmal in ihrem Kampf gegen den Sender als Sieger hervorgehen? In der Tat! Joko und Klaas überstanden alle sechs Spiele, ohne ihre Versuche dabei zu verbrauchen, und setzten sich im Finale durch. Damit steht ihnen ein ganzer Tag ProSieben-Programm zur freien Verfügung!

In den Spielen, die sich ProSieben für die beiden ausdachte, standen Joko und Klaas erneut 50 Versuche zur Verfügung. Bereits im ersten Spiel verloren sie davon elf, am Ende reichte es aber glücklicherweise trotzdem aus. Mit zehn übrigen Versuchen starteten sie ins Finale und bewiesen wieder einmal, dass langes Zusammenarbeiten zusammenschweißt – und außerdem, dass sie ähnlich denken. Nun können Zuschauer gespannt darauf warten, was sich Joko und Klaas als Programmdirektoren für ProSieben so ausdenken.

Das Staffeldebüt in der vergangenen Woche war hingegen anders ausgegangen. Joko und Klaas hatten noch vor dem Finale all ihre Punkte und somit auch ihren Kampf gegen den Sender verloren. Als Strafe hatte sich ProSieben überlegt, dass die beiden Moderatoren Start- und Endclips für die Werbeblöcke drehen müssen – und das in Anzügen, auf denen dick und fett "Werbung" steht.

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

