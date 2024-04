Sind Joko und Klaas mit ihrer ProSieben-Übernahme zufrieden?

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) ziehen eine Bilanz. Die beiden Entertainer hatten sich vergangene Woche bei Joko & Klaas gegen ProSieben gegen den Sender durchsetzen können und damit einen ganz besonderen Preis gewonnen: Sie durften einen Tag lang das ProSieben-Programm bestimmen. Zu sehen bekamen die Zuschauer unter anderem Wiederholungen kultiger Talkshows sowie "Ein sehr gutes Quiz". Joko war mit der Leistung offenbar sehr zufrieden. "Es war ein guter Ritt", erzählt er im Gespräch mit ProSieben. Klaas müsse das hingegen "nicht jeden Tag haben".

Der Sender zeigte sich von Joko und Klaas als Programmchefs begeistert. "Joko und Klaas, ihr habt so geisteskrank abgeliefert. Ich realisiere diesen Tag noch nicht. Das hat sich angefühlt wie ein Kindheitstraum", schreibt das Unternehmen in einem Threads-Beitrag. Es sei der beste Tag seit der Erfindung des Fernsehens gewesen. Auch die Zuschauer bedankten sich bei den beiden. "Es war ein legendärer Tag, der in die TV-Geschichte eingehen wird", ist sich ein Fan sicher.

Eine Sache hatte beim TV-Publikum jedoch für große Verwirrung gesorgt. Bei der letzten Frage in der Sendung "Ein sehr gutes Quiz" ging es darum, mit welchen Worten der Song "We Are the Champions" von Queen aufhört. Die Teilnehmerin Carola meinte: "We are the champions" – was sich im Nachhinein auch als richtige Antwort herausstellte. Einige Zuschauer waren jedoch überzeugt davon, dass das Lied mit "of the world" zu Ende geht und die Berlinerin zu Unrecht gewonnen hätte.

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im September 2023

ProSieben/FloridaTV/Weiya Yeung Joko Winterscheidt, "Ein sehr gutes Quiz"-Gewinnerin Carola und Klaas Heufer-Umlauf

