Siebte Staffel: Gewinnen Joko und Klaas gegen ProSieben?

Können sich Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) wieder den Sieg holen? Im heutigen Auftakt der Jubiläumsstaffel von Joko & Klaas gegen ProSieben ging es heiß her. In verschiedensten Spielen musste sich das Moderatorenduo unter anderem gegen Kinderversionen von sich selbst oder ProSieben-Chef Hannes Hiller bei Schere, Stein, Papier beweisen, um sich Sendezeit zu sichern. Doch es reichte nicht – noch vor dem Finale verloren sie all ihre Punkte und gehen somit als Verlierer nach Hause.

Wo sie sich sonst nur 15 Minuten Sendezeit erspielen konnten, gibt es in dieser Staffel eine große Besonderheit: Mit einer neuen Risikovariante haben Joko und Klaas die Möglichkeit, sich ganze 24 Stunden ProSieben-Programm zu ihrer freien Verfügung zu sichern. In dieser bekommen sie 50 Versuche – pro Spielrunde werden ihnen Versuche abgezogen. In jeder Folge können sich die beiden zwischen der normalen und der riskanten Variante entscheiden. Heute wählten sie die Risikovariante und fuhren damit nicht besonders gut – durch das vorletzte Spiel verloren sie ihre übrigen Versuche und konnten somit nicht ins Finale.

Für die Strafe hat sich der Sender etwas Lustiges ausgedacht: Die beiden Moderatoren müssen Start- und End-Clips für die ProSieben-Werbeblöcke drehen. Davon werden etwa 100 Stück pro Tag ausgestrahlt. Besonders fies: Für die Clips müssen sich Joko und Klaas Anzüge anziehen, auf denen dick und fett "Werbung" steht.

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

