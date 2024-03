Krampfanfälle: Nader Jindaoui in Sorge um Tochter Imani (2)

Nader Jindaoui (27) war in großer Sorge um seine Tochter Imani. Die Nacht hat der Fußballer mit seiner Zweijährigen im Krankenhaus verbracht – sie habe in den vergangenen Tagen Krampfanfällen gehabt. "Ihr geht es gut, so weit", erzählte er, doch der Social-Media-Star erinnerte sich in seiner Instagram-Story an die Zeit, in der er selber "Epilepsie" gehabt habe. Um sicherzugehen, was hinter den Attacken seiner Kleinen steckt, ließ er sie von einem Arzt durchchecken. "Die Ärzte haben die Hoffnung, dass es nur wegen des Fiebers war", klärte Nader seine Follower hoffnungsvoll auf.

Und scheinbar lag es auch genau daran. Wenig später bringt der Hertha-BSC-Spieler seine Fans auf den neuesten Stand: "Imani geht es gut, Gott sei Dank. Die Tests waren gut. Wahrscheinlich waren es Fieberkrämpfe", erklärt er. Diese kommen wohl manchmal, nachdem Kinder starkes Fieber hatten, sollen die Ärzte ihm berichtet haben. Über die erleichternde Nachricht, dass bei Imani alles in Ordnung ist, freut sich selbstverständlich auch Mama Louisa Jindaoui (24). "Die letzten Tage waren so schlimm für uns. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, aber die Ärzte haben uns die Ängste und die Sorgen genommen", meint die Influencerin. Die Hauptsache sei, dass es ihrer Tochter gut geht!

Die Beauty hat eine nervenaufreibende Zeit hinter sich. Erst am vergangenen Wochenende hatte sie ihr zweites Baby auf die Welt gebracht. Kurz nach der Geburt teilte ihr Liebster einen leicht verwackelten Schnappschuss aus dem Krankenhaus in seiner Story, auf dem Louisa Sohnemann Nidal in den Armen hält. Später veröffentlichte Nader weitere Bilder von sich und seinen Liebsten vom ersten Tag als glückliche vierköpfige Familie.

Anzeige

Instagram / linlouuu Imani, Nader und Louisa Jindaoui, November 2023

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui mit ihrem Sohn Nidal

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de