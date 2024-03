Schottischer Folk-Star Angela McCluskey stirbt mit 64 Jahren

Angela McCluskey wurde für ihren Song "Breathe" aus dem Jahr 2001 bekannt. Das Stück entstand gemeinsam mit der Band Télépopmusik, einer französischen Elektroband. Die Schottin war aber ebenso lange Zeit Teil der Band Wild Colonials und gilt in ihrer Heimat als ein Star des Genres. Doch nun wird auf ihrer Instagram-Seite ihr Tod mit 64 Jahren bekannt gegeben. "'Der Funke ist erloschen, aber die Liebe lebt weiter.' Wir sind am Boden zerstört, euch mitteilen zu müssen, dass unsere geliebt Angela McCluskey uns verlassen hat, um bei ihren Engeln zu sein." Sie hinterlässt neben mehreren Geschwistern auch ihren Mann Paul Cantelon. Zur Todesursache ist bisher nichts weiter bekannt.

Angela sang Zeit ihres Lebens aber nicht nur auf der Bühne, sondern war auch die Stimme hinter mehreren Filmsongs. So zum Beispiel am Soundtrack der romantischen Komödie "Can A Song Save Your Life?" mit Keira Knightley (38) und Mark Ruffalo (56) in den Hauptrollen. Darüber hinaus arbeitete sie auch mit Stars wie Cyndi Lauper (70), dem US-Musiker Dr. John (✝77) und der französischen Band Deep Forest zusammen. Ihr erstes Solo-Album erschien schließlich 2004 unter dem Titel "The Things We Do". Daraus bekam vor allem der Song "Long Live I" Aufmerksamkeit, denn er beschreibt die Nachwehen von 9/11 – er wurde nur wenige Wochen nach der Tragödie im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgenommen.

Im Netz zeigen Angelas Fans sich schockiert und nehmen von der Sängerin Abschied. "Ich bin geschockt. Sie wurde so geliebt. Ich sende meine Liebe an dich, Paul", trauert ein Fan mit ihrem Witwer. Ein weiter schließt sich dem an: "Es tut mir so leid. Angela hatte eine Magie wie kaum einer. Ich trage euch beide in meinem Herzen."

Angela McCluskey in Los Angeles 2010

Angela McCluskey, schottische Sängerin

