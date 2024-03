Chris Martin bestätigt: Coldplays letztes Album kommt 2025!

Coldplay ist eine der berühmtesten Musikbands der Welt. Die Gruppe besteht aus dem Frontsänger und Pianisten Chris Martin (47), Guy Berryman am Bass, Jonny Buckland als Gitarristen und Will Champion am Schlagzeug. Sie formierten sich 1998 in London unter dem Namen Coldplay. Nun kündigt Chris, laut Daily Mail, an, dass sie bald keine neue Musik mehr produzieren werden. Zum 25. Jubiläum wird Coldplay das zehnte und letzte Studioalbum, "Moon Music", veröffentlichen, danach möchte die Band keine neue Musik mehr aufnehmen. Bei BBC Radio 2 erzählte der Musiker im Jahr 2021: "Ich kann dir sagen, dass unser letztes richtiges Album 2025 erscheinen wird und danach gehen wir nur noch auf Tour."

Nachdem Coldplay 2024 zum fünften Mal als Headliner des großen Glastonbury Festivals neben Künstlern wie Dua Lipa (28) und Shania Twain (58) auftreten wird, wurde vorerst befürchtet, dass es das Abschiedskonzert werden würde. Doch Coldplay ist bis November 2024 auf Tour. Im Juni startet ihre Europatour, die diesen Sommer in Athen beginnt. Das Festival wird vom 26. Juni bis zum 30. Juni in Pilton in Südengland stattfinden, also gerade zu Beginn ihrer Tour. Zudem sprach der Frontsänger davon, trotz des endgültigen Endes der Coldplay-Diskografie, weiterhin verschiedene Musikkollaborationen zu machen.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Chris schon mit vielen Sängern zusammen, unter anderem Avicii (✝28), Nelly Furtado (45), Kylie Minogue (55) und Jay-Z (54). Doch auch als Musikgruppe feierten sie einige Erfolge. Schon mit ihrem Debütalbum "Parachutes", mit dem legendären Song "Yellow", bekamen sie im Jahr 2002 einen Grammy in der Kategorie "Bestes Alternative-Album". Insgesamt gewannen sie sieben Grammys und verkauften weltweit mehr als 100 Millionen Alben.

Getty Images Chris Martin, Frontsänger von Coldplay

Getty Images Coldplay, 2023

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Sänger

