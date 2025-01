Countdown läuft: Coldplays Filmprojekt feiert bald Premiere

Coldplay, die britische Kultband rund um Chris Martin (47), begeistert ihre Fans mit einem neuen Projekt. Am 22. Januar 2025 feiert "A Film For The Future" auf YouTube seine Premiere, wie Oe24 berichtet. Der Film zum neuen Album "Moon Music" ist dabei alles andere als gewöhnlich: Ganze 150 Künstler aus 45 verschiedenen Ländern haben an dem Multimedia-Projekt mitgearbeitet. Der Film, der als "kaleidoskopisches Patchwork" beschrieben wird, ist mit einer Laufzeit von 44 Minuten ein echtes Kunstwerk. Spezielle Screenings in London, Manchester und Seoul runden die Premiere ab.

Die Idee hinter dem Filmprojekt ist so simpel wie innovativ: Jeder Künstler erhielt Ausschnitte aus der Musik von "Moon Music" und sollte ohne Vorgaben visuelle Kunstwerke dazu schaffen. Dabei hatten die Beteiligten weder Kontakt zueinander noch Einblick in die Arbeiten der anderen. "Wir sind den Künstlern sehr dankbar, die diesem Film ihr Genie verliehen haben", äußerten sich Coldplay in einer Pressemitteilung. Regisseur Ben Mor, der das Gesamtprojekt betreute, erklärte: "Das ist ein Multimedia-Fleckerlteppich", und deutete damit die Vielseitigkeit und kreative Bandbreite des Films an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Coldplay ihre Fans mit innovativen Konzepten überrascht. Bereits im August hatte die Band bei ihren Konzerten im Wiener Ernst-Happel-Stadion für ausgelassene Stimmung gesorgt, als sie vor über 250.000 Menschen auftrat – ein neuer Konzertrekord für Österreich. Chris Martin, der bereits das Ende von Coldplay ankündigte, hat in Interviews oft betont, wie wichtig es der Gruppe sei, ihre Musik immer wieder neu zu denken und mit visuellem Storytelling zu verbinden. Die aktuelle Leidenschaft für Multimedia-Projekte zeigt einmal mehr, warum Coldplay als eine der kreativsten Bands ihrer Zeit gilt.

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Getty Images Die Band Coldplay auf dem iHeartRadio-Music-Festival 2021

