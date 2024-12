Bald 99 Jahre alt: Coldplay ehrt Dick Van Dyke in Musikvideo

Der legendäre Schauspieler Dick Van Dyke (98) feiert bald seinen 99. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass hat die Band Coldplay ein emotionales YouTube-Musikvideo veröffentlicht. Gedreht wurde der berührende Kurzfilm im Oktober im Haus des Filmstars in Malibu. Dort musizierte er gemeinsam mit Frontmann Chris Martin (47) und beide sangen und philosophierten über das Leben. Im Video sind auch Dicks Frau Arlene Silver, mit der er seit zwölf Jahren verheiratet ist, sowie seine Kinder und Enkelkinder zu sehen. Gemeinsam lachen, tanzen und feiern sie, während sie auf Dicks beeindruckende Karriere zurückblicken.

Der siebenminütige Film zeigt unter anderem, wie der 98-Jährige in seinem Garten auf Chris trifft, der am Klavier auf ihn wartet. Zusammen singen sie daraufhin den neuen Coldplay-Song "All My Love", während Fotos und Erinnerungsstücke aus Dicks beeindruckender Karriere eingeblendet werden. Dabei sind Ausschnitte seiner Klassiker wie "Mary Poppins", "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" und "Die Dick Van Dyke Show" zu sehen. Der Schauspieler erzählt währenddessen offen vom Älterwerden und betont seine Dankbarkeit über sein erfülltes Leben. "Ich bin mir sehr bewusst, dass ich jeden Tag gehen könnte. Aber es beunruhigt mich nicht", äußert er sich und ergänzt: "Ich denke, ich bin einer der Glücklichen, die beruflich das tun konnten, was sie sowieso getan hätten."

Dick wurde durch seine Darbietung in dem Klassiker "Mary Poppins" weltberühmt. In dem Kultfilm spielte der US-Amerikaner den Schornsteinfeger Bert. Dass er ein großes musikalisches Talent besitzt, bewies er in dem Streifen mit dem international bekannten Lied "Supercalifragilisticexpialidocious", für das er mehrfach ausgezeichnet wurde. Doch auch in diesem Jahr durfte sich Dick über einen beeindruckenden Preis freuen: Er gewann einen Daytime Emmy Award und ist damit der älteste Preisträger der Auszeichnung aller Zeiten.

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

Dick Van Dyke und Julie Andrews in "Mary Poppins"

