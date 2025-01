Chris Martin feiert Shah Rukh Khan beim Konzert in Mumbai

Die beliebte Band Coldplay machte am vergangenen Wochenende Halt in Mumbai. Der Frontmann Chris Martin (47) verzauberte die Menge bei dem Konzert jedoch nicht nur mit einer gelungenen Show, sondern auch mit einem besonderen Gruß. Wie mehrere Clips auf X zeigen, widmete er rührende Worte an niemand Geringeren als Bollywood-Star Shah Rukh Khan (59)! Auf der Bühne rief er: "Shah Rukh Khan für immer!"

Der gefeierte Schauspieler reagierte prompt auf die öffentliche Hommage des Künstlers. Am Montag postete Shah Rukh den besagten Clip auf Instagram zusammen mit einer wertschätzenden Nachricht seinerseits. Er schwärmte unter dem Video: "Mein Bruder Chris Martin, du gibst mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein [...]. Ich liebe dich und sende eine feste Umarmung an dein Team. Du bist einer von einer Milliarde, mein Freund. Indien liebt euch, Coldplay." Außerdem fügte er passend hinzu: "Chris Martin für immer und ewig."

Auf dem Trip nach Asien begleitete Chris sogar seine Flamme Dakota Johnson (35). Die Turteltauben nutzen ihre Reise in die Ferne direkt, um sich spirituell aufzuladen. Das berühmte Pärchen wurde nämlich bei einem Besuch des Babulnath-Tempels in Mumbai gesichtet. In einem Instagram-Video lächelte der Musiker in die Kamera, während die Darstellerin einem Nandi-Bullen, einem Symbol der hinduistischen Tradition, einen ganz persönlichen Wunsch ins Ohr flüsterte.

Getty Images Shah Rukh Khan, Januar 2015

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson 2019

