Eine überraschende Ankündigung von Chris Martin (47)! Kürzlich hat der Frontmann der britischen Band Coldplay verraten, dass die Gruppe nach ihrem zwölften Album keine neue Musik mehr produzieren wird. In einem Interview mit Apple Music 1 bestätigte der Sänger: "Wir werden nur zwölf richtige Alben machen, und das meine ich ernst. Ja, ich verspreche es." Coldplay veröffentlicht am kommenden Freitag das zehnte Studioalbum "Moon Music", was bedeutet, dass nur noch zwei weitere Alben folgen werden. Fans weltweit sind überrascht von dieser Nachricht über die Zukunft einer der erfolgreichsten Bands unserer Zeit.

Chris erklärte im Interview weiter, dass weniger mehr sei und eine Begrenzung der Alben die Qualität ihrer Musik steigern werde. "Es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Limit haben", betonte er. "Es gibt nur sieben Harry Potter-Bücher, nur zwölf Beatles-Alben und ungefähr ebenso viele von Bob Marley (✝36), also all unsere Helden." Er fügte hinzu, dass sie nach dem zwölften Album möglicherweise an anderen Projekten arbeiten würden, jedoch unter einem anderen Namen oder in einer anderen Form. "Wenn wir danach noch etwas gemeinsam machen, dann wird es etwas anderes sein oder eine Zusammenstellung von Dingen, die wir nicht vollendet haben", offenbarte Chris.

Coldplay wurde 1996 in London gegründet und besteht aus Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman und Will Champion. Mit Hits wie "Yellow", "Fix You" und "Viva La Vida" haben sie sich weltweit einen Namen gemacht und zahlreiche Preise gewonnen. Erst kürzlich füllten sie mit ihrer Tour die größten Stadien Europas. Chris, der als bodenständiger und engagierter Künstler gilt, setzt sich auch für soziale und ökologische Projekte ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Martin, Musiker

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia Chris Martin und Jonny Buckland von Coldplay

Anzeige Anzeige