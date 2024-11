Coldplay ehrt verstorbenen Freund Shane Warne bei Konzert

Bei einem ausverkauften Konzert von Coldplay im Marvel Stadium in Melbourne am Mittwochabend gab es einen emotionalen Moment. Chris Martin (47) und seine Bandkollegen widmeten ihrem verstorbenen Freund, dem Kricket-Profi Shane Warne (✝52), bewegende Worte: "Lasst uns das für Shane und seine Familie spielen. Unser Bruder, wir vermissen dich. Jedes Mal, wenn wir nach Melbourne kamen, machte es Spaß, mit Shane und der ganzen Warne-Familie abzuhängen", sagte Chris laut Daily Mail zum Publikum. Den Tränen nahe fuhr er fort: "Ich möchte nicht zu viel darüber reden, sonst fange ich an zu weinen."

Die britische Band spielte anschließend ihren Hit "Sparks" zu Ehren ihres Freundes und berührte damit nicht nur das Publikum, sondern auch die Familie des Verstorbenen, die beim Konzert anwesend war. Shanes Tochter Brooke, sein Sohn Jackson und seine Ex-Frau Simone Callahan waren ganz ergriffen von Chris' rührender Widmung. "Was für eine Nacht. Danke für all die netten Nachrichten wegen Chris' wunderschönen Gedenkens, so besonders", schrieb Brooke Warne nach der Show in ihrer Instagram-Story und teilte dazu ein Foto von sich und ihrer Familie im Stadion.

Die Freundschaft zwischen Shane und Chris reicht viele Jahre zurück. Die beiden lernten sich 2001 in einem Hotellift kennen und wurden enge Freunde. 2016 stand der ehemalige Kricket-Profi sogar bei einem Coldplay-Konzert in Melbourne auf der Bühne und spielte Harmonika zum Song "Don't Panic". Nach seinem plötzlichen Tod im März 2022 im Urlaub auf Koh Samui in Thailand widmete Chris ihm bereits bei einem Konzert in Perth das Lied "Song for Shane". Auch bei der Gedenkfeier für den Verstorbenen spielte der Brite eine bewegende Version von "Yellow".

Getty Images Chris Martin, Sänger

Getty Images Shane Warne, Oktober 2021

