Schräg verkleidet: Chris Martin überrascht Fans in Las Vegas

Eigentlich dachten die Besucher einer Karaokebar in Las Vegas, dass sie einen einfachen Abend mit ein paar Songs verbringen würden. Doch dann kam die überraschende Wendung, wie Daily Mail berichtet: Chris Martin (47) tauchte am Samstag unerwartet auf – und das vollständig verkleidet. Mit einem überdimensionierten braunen Anzug, einer roten Perücke sowie einer Brille war der Coldplay-Frontmann kaum wiederzuerkennen, als er einen bisher unveröffentlichten Track seiner Band sang. Als das Publikum seine unverwechselbare Stimme erkannte, fiel die Perücke und die Zuhörer brachen in Jubel aus.

Bei dem spontanen Auftritt des 47-Jährigen handelt es sich nicht etwa um einen Zufall: Die Performance ist anscheinend Teil des Drehs für ein neues Musikvideo der Band. Den Hinweis darauf lieferte die besagte Karaokebar, die sich wenig später auf Instagram für den außergewöhnlichen Gast bedankte: "Vielen Dank, Chris Martin, dass Sie sich entschieden haben, Ihr Musikvideo bei uns zu drehen. So ein viraler Moment. Größte Überraschung des Jahres."

Es ist nicht das erste Mal, dass Chris mit einem überraschenden Konzert für Aufsehen sorgte. Nur vier Wochen zuvor trat die britische Pop-Rock-Band unangekündigt auf der belebten Grafton Street in Dublin auf. Gemeinsam mit Künstlern wie Burna Boy und Little Simz performte Chris live den Song "We Pray" für ein weiteres Musikvideo – und das inmitten von starkem Polizeiaufgebot.

Getty Images Coldplay in Kalifornien 2020

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

