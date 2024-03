Regina King ist nach dem Tod ihres Sohnes ein anderer Mensch

Im Januar 2022 musste Regina King (53) den Tod ihres einzigen Kindes verkraften. Ian Alexander Jr. beging kurz nach seinem 26. Geburtstag Suizid. Im Interview mit "Good Morning America" spricht die Schauspielerin nun offen über ihr Leben nach dem Verlust ihres Sohnes. "Ich bin jetzt ein anderer Mensch als am 19. Januar", erklärt die Oscar-Preisträgerin. Die "The Harder They Fall"-Darstellerin gibt des Weiteren intime Einblicke in ihren Umgang mit dem Verlust. "Trauer ist eine Reise", meint die US-Amerikanerin und ergänzt: "Trauer ist Liebe, die nirgendwo hingehen kann. Wir gehen alle anders damit um."

Vergangenes Jahr widmete Regina ihrem verstorbenen Sohn anlässlich seines ersten Todestages rührende Zeilen. "Der 19. Januar ist Ians Ehrentag. Während wir seine physische Abwesenheit noch verarbeiten, feiern wir seine Anwesenheit", kommentierte sie den Instagram-Beitrag. Das Video zeigt, wie eine orangefarbene Laterne in den Himmel aufsteigt. "Natürlich ist Orange deine Lieblingsfarbe... Es ist das Feuer und die Ruhe. Ich sehe dich in allem, was ich einatme. [...] Leuchte weiterhin hell, mein führendes Licht", fuhr sie fort.

Nach der erschütternden Nachricht von Ians Tod bekundeten auch einige Größen aus der Film- und Musikbranche ihr Mitgefühl. "Bitte weiß, dass ich für dich da bin. Ich sende dir all meine Liebe, Gebete und Beileidsbekundungen", richtete Sängerin Janet Jackson (57) auf Social Media rührende Worte an Regina. Schauspieler Josh Gad (43) sendete der 53-Jährigen "Licht" in der traurigen Zeit.

Instagram / janetjackson Ian Alexander Jr. und seine Mutter Regina King

Getty Images Regina King und ihr Sohn Ian Alexander Jr.

