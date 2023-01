Ein Jahr nach Tod: Regina King gedenkt ihres Sohnes Ian (†)

Regina King (52) lässt die Erinnerungen an ihren Sohn Ian Alexander Jr. aufleben. Vergangenes Jahr musste die Schauspielerin einen tragischen Schicksalsschlag verkraften: Der einzige Sohn der Oscar-Preisträgerin hat im Alter von nur 26 Jahren Suizid begangen. Inzwischen jährt sich der Todestag des Musikers zum ersten Mal. Zu diesem Anlass widmete Regina ihrem verstorbenen Sohn im Netz nun ein paar rührende Zeilen.

"Der 19. Januar ist Ians Ehrentag. Während wir seine physische Abwesenheit noch verarbeiten, feiern wir seine Anwesenheit", schrieb die 52-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte der Filmstar ein Video, in dem zu sehen ist, wie eine orangefarbene Himmelslaterne davonfliegt. "Natürlich ist Orange deine Lieblingsfarbe... Es ist das Feuer und die Ruhe. Ich sehe dich in allem, was ich einatme. [...] Leuchte weiterhin hell, mein führendes Licht", fuhr die "Miss Undercover"-Darstellerin fort.

Mit dem emotionalen Beitrag feiert die gebürtige Kalifornierin ihr Comeback auf Instagram. Seit dem unerwarteten Tod ihres Sohnes Ian hatte die Schauspielerin nichts mehr gepostet. "Ich freue mich, deinen Post zu sehen. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht", kommentierte ein glücklicher Fan den Instagram-Beitrag. Zahlreiche weitere Follower drückten gegenüber dem Hollywoodstar zudem nachträglich noch ihr Mitgefühl aus.

Getty Images Ian Alexander Jr. und Regina King, 2014

Instagram / desdunemjv Ian Alexander Jr. und Regina King

Getty Images Ian Alexander Jr. und Regina King bei einer Gala in Los Angeles, November 2019

