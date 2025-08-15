Lady Kitty Spencer teilt seltene Familienfotos mit Tochter

Lady Kitty Spencer (34) genießt derzeit eine erholsame Auszeit in den Hamptons. Mit ihrem Ehemann Michael Lewis und ihrer gemeinsamen Tochter Athena verbringt die Nichte von Prinzessin Diana (†36) glückliche Tage am Strand. Auf Instagram gewährte Kitty ihren Followern einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Ein Video zeigt die drei, wie sie am Wasser spielen und gemeinsam die Flutwellen begrüßen. Besonders bezaubernd ist die Szene, in der das Paar seine Tochter hochhebt, als das Wasser über ihre Füße schwappt. Unter dem Beitrag schrieb Kitty: "Glück in den Hamptons."

Auch auf weiteren Fotos strahlt die kleine Familie pure Harmonie aus. Kitty wurde dabei abgelichtet, wie sie mit Athena am Strand liegt, Blumen bestaunt oder durch die Natur spaziert. Selbst Kittys Schwestern Eliza und Amelia Spencer konnten nicht widerstehen, ihre Bewunderung in den Kommentaren zu hinterlassen. "So besonders", ließ Amelia wissen, während Eliza schwärmte: "Ich liebe das so sehr." Die ausgelassene Stimmung und die Verbundenheit der Familie kommen in jedem Detail der Schnappschüsse zum Ausdruck.

Die stolze Mutter ist nicht das erste Mal dafür bekannt, private und emotionale Einblicke ihrer Familie zu teilen. Im vergangenen Jahr sorgte sie ebenfalls für Begeisterung, indem sie Bilder mit ihrer Tochter im Partnerlook präsentierte. Gemeinsam posierten die beiden in farblich abgestimmten Outfits von Dolce & Gabbana, einer Marke, die Lady Kitty oft und gerne trägt. Ob relaxte Mama-Momente oder stilvolle Auftritte – die Nichte von Prinzessin Diana strahlt nicht nur modisches, sondern auch familiäres Glück aus.

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencer genießt mit ihrer Tochter Athena die Hamptons

Instagram / kitty.spencer Kitty Spencer teilt süße Urlaubsmomente aus den Hamptons

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencer mit ihrer Tochter Athena im Juli 2025