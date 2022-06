Regina King (51) zeigt sich stark! Anfang des Jahres hatte die Schauspielerin einen schweren Verlust zu verkraften: Ihr Sohn Ian Alexander Jr. hat Suizid begangen. Die Oscar-Gewinnerin hatte die schlimmen Nachrichten damals selbst publik gemacht und betont, wie sehr die Familie nach Ians Tod trauert. Zuletzt hatte sich Regina aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich Zeit für sich und ihre Familie genommen. Jetzt hat die Hollywoodbekanntheit aber wieder ein Event besucht.

Auf der Met Gala im vergangenen Monat hatte sich die 51-Jährige noch nicht blicken lassen – jetzt scheint sie aber bereit zu sein, sich dem Blitzlichtgewitter zu stellen. Bei den Filming Italy Festival's Awards im italienischen Santa Margherita di Pula stolzierte sie elegant in Weiß über den Red Carpet. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Regina sogar mit einem Preis ausgezeichnet. Sie nahm den Women Power Award entgegen und lachte glücklich in die Kameras.

Auch wenn die Filmdarstellerin jetzt wieder nach vorne blickt, sitzt der Schmerz über den Verlust ihres Sohnes tief. In der Vergangenheit hatte Regina immer wieder betont, wie stolz sie auf Ian war. "Ihr wisst nicht, was bedingungslose Liebe ist. Ihr sagt vielleicht, ihr wisst es, aber wenn ihr kein Kind habt, wisst ihr nicht, was das ist", äußerte sie beispielsweise in einem CNN-Interview.

Anzeige

Getty Images Ian Alexander Jr. und Regina King bei einer Gala in Los Angeles, November 2019

Anzeige

Getty Images Regina King bei den Oscars 2020

Anzeige

Instagram / desdunemjv Ian Alexander Jr. und Regina King

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de