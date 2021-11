Endlich mal wieder ein neuer Streifen mit Idris Elba (49)! Der attraktive Schauspieler, der vor allem für Actionstreifen wie The Suicide Squad, "The Gunman", Thor oder auch seine düstere Serie "Luther" bekannt ist, gehört aktuell zu den heißen Kandidaten für Daniel Craigs (53) Nachfolge als James Bond. Doch selbst wenn er die legendäre Rolle des Agenten 007 wirklich ergattert haben sollte, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis es so weit ist. Bis dahin können seine Fans sich mit diesem Film beschäftigen: Idris erobert gerade mit einem Western die Netflix-Charts!

Am 3. November erschien "The Harder They Fall" auf Netflix und kletterte schon kurz darauf in die Top Ten der Streaming-Plattform. Kein Wunder: Der Western-Film ist supercool, düster – und kann mit einer Mega-Besetzung punkten! Idris spielt den Gesetzlosen Rufus Buck, der von seinen Freunden aus dem Gefängnis geholt wird. Daraufhin beginnt eine wilde Jagd durch die Prärie. Zu seiner Bande zählen auch der Marvel-Star Jonathan Majors, der den Nat Love spielt und die Oscar-Preisträgerin Regina King als die furchterregende Trudy Smith.

Auch Zazie Beetz konnte eine Rolle in der starbesetzten Netflix-Produktion ergattern! Die gebürtige Berlinerin wurde durch ihre Rolle in dem Marvel-Streifen Deadpool 2 neben Ryan Reynolds (45) international bekannt. Danach war sie außerdem in der preisgekrönten DC-Comicverfilmung Joker mit Joaquin Phoenix (47) zu sehen.

DAVID LEE/NETFLIX Regina King, Idris Elba und Lakeith Stanfield in "The Harder They Fall"

DAVID LEE/NETFLIX Regina King und Lakeith Stanfield in "The Harder They Fall"

DAVID LEE/NETFLIX Zazie Beetz in "The Harder They Fall"

