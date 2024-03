Steven Tyler erzielt Teilerfolg in heiklem Gerichtsprozess

Steven Tyler (75) hat schon einige Höhen und Tiefen in seiner Karriere durchgemacht. 2022 war er von einer Ex-Partnerin wegen sexueller Nötigung, sexuellen Übergriffs und der vorsätzlichen Zufügung von seelischer Grausamkeit angeklagt worden. Nun hat das zuständige Gericht ein erstes Urteil zu seinen Gunsten gefällt. In Gerichtsunterlagen, die People vorliegen, erklärt es seine Entscheidung, den Vorwurf der seelischen Grausamkeit abzuweisen. Die Klägerin Julia Misley dürfe die Memoiren des Sängers nicht als Grund für ihre seelische Belastung anführen, da er sie in seinen Werken nicht identifiziere. Des Weiteren seien die Aussagen in seinen Büchern von der Meinungsfreiheit geschützt.

Julia wirft dem Aerosmith-Frontmann vor, ihr als Teenager in den 1970ern sexuelle Gewalt angetan zu haben. Seine Memoiren, veröffentlicht 1997 und 2011, hätten sie retraumatisiert. In "Does The Noise In My Head Bother You?" gab der Sänger zu, eine Beziehung zu einem 16-jährigen Mädchen gehabt zu haben. "Ihre Eltern verliebten sich in mich und übertrugen mir das Sorgerecht, damit ich nicht verhaftet werden könnte, wenn ich sie aus dem Bundesstaat bringen würde. Ich nahm sie mit auf Tournee", schrieb er in seiner Biografie. Den Vorwurf der sexuellen Nötigung wies der "Dream On"-Interpret im April letzten Jahres zurück und behauptete, dass die Klägerin in die sexuelle Beziehung eingewilligt hätte.

Nicht nur der Prozess hindert den Musiker momentan daran, seiner Leidenschaft nachzugehen. Im September mussten er und seine Bandkollegen ihre geplante Abschiedstournee absagen, da sich der Rocker an den Stimmbändern verletzt hatte. "Es bricht mir das Herz, sagen zu müssen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten dreißig Tage nicht zu singen", schrieb er auf dem Instagram-Profil von Aerosmith. Die Tour wurde daraufhin auf 2024 verschoben, allerdings gibt es bis jetzt keine genaueren Informationen zu geplanten Konzerten.

Getty Images Steven Tyler im Juni 2016

Getty Images Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry und Steven Tyler von Aerosmith

