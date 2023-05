Nach 53 Band-Jahren: Aerosmith geht auf Abschiedstournee!

Die Rocker von Aerosmith verabschieden sich von der Bühne. 1970 bildete sich die Band, die heute aus Steven Tyler (75), Joe Perry (72), Brad Whitford, Joey Kramer (72) und Tom Hamilton besteht, lieferte zahlreiche unvergessene Hits und hat in ihren 53 Jahren Bandgeschichte zahlreiche Fans um sich gescharrt. Zuletzt hatte Sänger Steven allerdings mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und sieht sich außerdem mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Nun wollen die Musiker Schluss machen: Aerosmith kündigt seine Abschiedstournee an.

"Ich denke, es ist an der Zeit", erklärte Joe gegenüber Associated Press – schließlich seien alle Bandmitglieder schon über 70. Die große "Peace Out"-Tournee startet am 12. September in Philadelphia und endet nach 40 weiteren Konzerten am 26. Januar 2024 in Montreal. "Es ist eine Art Chance, die 50 Jahre zu feiern, die wir hier draußen sind. Man weiß nie, wie lange jeder noch gesund ist, um das zu tun", betont der Gitarrist. Die Rockstars könnten es deshalb gar nicht erwarten, endlich wieder zu touren.

Doch obwohl die Band die anstehende Tour als Abschiedstournee bezeichnet, sind die Mitglieder wohl noch nicht bereit, sich danach ganz zurückzuziehen. "Es ist die letzte Abschiedstournee, aber ich habe das Gefühl, dass sie noch eine Weile weitergehen wird. Aber ich weiß nicht, wie oft wir noch in dieselben Städte zurückkehren werden. Es könnte sehr wahrscheinlich das letzte Mal sein", erklärte Frontman Steven.

Steven Tyler im November 2022 in Los Angeles

Aerosmith im Februar 2019 in Los Angeles

Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith, August 2018

