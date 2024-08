Aerosmith zieht sich wegen Stevens Stimme von Tournee zurück

Traurige Nachrichten für die Fans von Aerosmith! Die Band teilt in einem Post auf der Plattform X mit, dass sie ihre aktuell stattfindende Abschiedstournee vorzeitig abbrechen. Grund dafür sei der gesundheitliche Zustand des Leadsängers Steven Tyler (76). "Er hat monatelang unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war", teilen die Bandmitglieder in dem Statement mit. Nun sei aber leider klar, dass eine vollständige Genesung von Tylers Stimmbandverletzung ausgeschlossen ist. Weiter heißt es: "Wir haben die herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung als eine Band von Brüdern getroffen, uns von der Tourneebühne zurückzuziehen."



In Tausenden Kommentaren bekunden X-User ihre Trauer über die unerwartete Nachricht und bedanken sich für die vielen Jahre, in denen die ikonische Rockband sie mit ihrer Musik beglückte. "Ich danke euch. Für eure Musik. Für eure Persönlichkeit. Für Toronto 2009. Für mein ganzes Leben, als ich euch am meisten brauchte. Ihr seid für immer die beste Rockband Amerikas", lauten die wehmütigen Worte eines langjährigen Fans. Ein anderer Nutzer schreibt: "Herzzerreißend! Aber gleichzeitig bin ich sehr glücklich, in der gleichen Ära gelebt zu haben wie Aerosmith." Viele richten ihre Worte auch direkt an Steven und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Genesung.

Die Band sah sich im vergangenen Jahr bereits dazu gezwungen, den ursprünglich geplanten Starttermin ihrer Abschiedstournee wegen Stevens Stimmbandverletzung zu verschieben. Das verkündete der 76-Jährige auf dem Instagram-Kanal der Band. "Es bricht mir das Herz sagen zu müssen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten dreißig Tage nicht zu singen", lauteten seine enttäuschten Worte.

Getty Images Steven Tyler im März 2018

Getty Images Steven Tyler bei den Grammys 2022

