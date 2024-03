Dating-Gerüchte: Sind Paul Mescal und Ayo Edebiri ein Paar?

Paul Mescal (28) und Ayo Edebiri (28) sind momentan zwei der gefragtesten Schauspieler in Hollywood. Nun sorgen ausgerechnet die beiden für Dating-Gerüchte. Zum St. Patrick's Day postete die "The Bear"-Darstellerin einen Schnappschuss der zwei Stars in ihrer Instagram-Story. Auf dem Foto sitzen die beiden auf einer Steintreppe und lachen. Das Foto ist etwas verschwommen und die Frisur des "Aftersun"-Schauspielers ist ziemlich strubbelig. Die Amerikanerin hat dabei die Hand auf der Schulter des Iren und sein Arm liegt auf ihrem Bein. Das alles wirkt schon ziemlich vertraut...

Ihre Fans würden sich freuen, die zwei Stars häufiger zusammen zu sehen. Auf X hofft eine Userin auf ein gemeinsames Projekt: "Wir brauchen eine Romcom von den beiden!" Diesen Wunsch äußerte sogar Paul selbst schon einmal in einem Interview mit AwardsWatch: "Ich denke, in den nächsten fünf Jahren werde ich mich selbst herausfordern. Eine Liebeskomödie mit Ayo zu machen, das wäre cool." Der Indie-Liebling mache sonst eher ernste Filme und habe daher Respekt vor Komödien. Bei der Gelegenheit schwärmte er über ihren Film "Bottoms": "Ich bin unglaublich neidisch und begeistert von dem Talent aller, die an diesem Film beteiligt waren."

Paul macht immer wieder mit Liebesgerüchten auf sich aufmerksam. Lange war er mit der Musikerin Phoebe Bridgers (29) zusammen, doch seit ihrer Trennung wird er immer wieder mit anderen Stars gesehen. Zuletzt soll der Schauspieler mit der Australierin Sophie Wilde angebandelt haben. Eine Quelle packte gegenüber Daily Mail aus: "Sie kamen sich nach den BAFTA Awards im vergangenen Monat sehr nahe und wurden bei einer After-Party im Chiltern Firehouse bis in die frühen Morgenstunden beim Knutschen gesehen."

Instagram / ayoedebiri Paul Mescal und Ayo Edebiri

Getty Images Paul Mescal und Phoebe Bridgers im Jahr 2021

