Neuer Flirt: Was geht da bei Paul Mescal und Sophie Wilde?

Zwischen Paul Mescal (28) und der australischen Schauspielerin Sophie Wilde soll es ganz schön knistern. Das berichtet nun unter anderem Daily Mail. Das neue Liebesglück der beiden Schauspieler wurde vor Kurzem publik, als sie bei einer Party zusammen gesehen wurden. "Sie kamen sich nach den BAFTA Awards im vergangenen Monat sehr nahe und wurden bei einer After-Party im Chiltern Firehouse bis in die frühen Morgenstunden beim Knutschen gesehen", erklärt eine Quelle. Erst seit dem vergangenen Jahr kennt sich das Pärchen, nachdem sich die beiden bei mehreren Filmpremieren getroffen hatten. Aus dieser Freundschaft scheint jetzt aber mehr geworden sein.

Die Beziehung zwischen dem Pärchen soll aber noch in den Anfängen stecken. "Es ist noch zu früh, aber sie freuen sich darauf, wohin die Reise gehen könnte. Sie haben ein solides Fundament und eine Menge Respekt voreinander. Ihre Freundschaft hat sich in etwas mehr verwandelt", verrät der Informant gegenüber dem Onlinemagazin weiter. Erst im vergangenen Oktober wurde berichtet, dass sich Paul auf einer Dating-App angemeldet hatte. Offenbar war er nach der Trennung von Musikerin Phoebe Bridgers (29) wieder bereit, jemand Neues kennenzulernen. Der "Normal People"-Star scheint dem Informanten zufolge jedoch sehr glücklich darüber zu sein, jetzt Sophie an seiner Seite zu haben.

Paul, der für seine Rolle in "Aftersun" eine Oscar-Nominierung bekam, nutzte in der Vergangenheit bereits öfters Dating-Apps. Schon früher sprach der Schauspieler offen über die Herausforderungen, die der Rummel um sein Liebesleben für ihn mitbringt. "Manchmal kann ich es ignorieren, aber manchmal macht es mich wirklich verrückt und traurig", gestand er in einem früheren Interview gegenüber Vanity Fair. Doch trotz des Drucks, der mit seiner öffentlichen Präsenz einhergeht, scheint Paul mit Sophie einen neuen Anfang gefunden zu haben.

Dennoch: Während Paul das Rampenlicht in seiner professionellen Laufbahn zu schätzen weiß, weist das plötzliche Interesse an seiner Person auch seine Schattenseiten auf. Vor allem die unerwünschte Aufmerksamkeit auf sein Privatleben stellt für den "Aftersun"-Star oftmals eine Herausforderung dar. Der 28-Jährige hat deutlich gemacht, dass trotz der zahlreichen Berichte über sein persönliches Umfeld ein Großteil dieser Invasion in seine Privatsphäre alles andere als willkommen ist. "Das, was einen verletzt, sind die privaten Sachen. Es geht niemanden etwas an und sollte auch nicht kommentiert werden, weil es unanständig und nicht nett ist", erklärte er im vergangenen Jahr gegenüber Harper’s Bazaar.

Getty Images Paul Mescal im Januar 2024

Getty Images Paul Mescal und Phoebe Bridgers im Jahr 2021

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

