Nach Abnehmerfolg: Oprah Winfrey posiert in engem Kleid!

Oprah Winfrey (70) zeigt, was sie hat. Schon seit vielen Jahren kämpft die beliebte Moderatorin mit ihrem Gewicht. Zuletzt feierte sie jedoch große Abnehmerfolge. Ihre tolle Figur präsentiert die TV-Bekanntheit nun bei den NAACP Image Awards. Dort überreicht sie Usher (45) den "Entertainer Of The Year"-Award – und zieht dabei alle Blicke auf sich! Für das besondere Event hat sich Oprah mächtig in Schale geschmissen: In einem lilafarbenen figurbetonten Kleid stellt die Talkmasterin ihren erschlankten Body zur Schau und strahlt, was das Zeug hält.

Zuletzt erntete sie allerdings viel Kritik, da sie zugegeben hatte, neben viel Bewegung und gesunder Ernährung auch ein ärztlich verschriebenes Medikament einzunehmen, das den Jo-Jo-Effekt bei einer Diät verhindern soll. "Dass es zu meinen Lebzeiten ein medizinisch anerkanntes Rezept gibt, um das Gewicht zu kontrollieren und gesünder zu bleiben, fühlt sich wie eine Erleichterung, wie eine Erlösung, wie ein Geschenk an, und nicht wie etwas, hinter dem man sich verstecken muss", betonte Oprah im Interview mit People.

Nur wenige Tage zuvor hatte die Talkshow-Legende allerdings noch etwas ganz anderes erzählt: Während einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "The Life You Want Class: The State of Weight" sprach sie als Weight-Watchers-Botschafterin über ihren Körper: "Ihr alle wisst, dass ich die meiste Zeit meines Lebens auf dieser Reise war. Mein Höchstgewicht betrug 107,5 Kilo." Damals betonte sie jedoch, nicht auf ein Abnehmmedikament zurückgreifen zu wollen: "Ich muss das aus eigener Kraft schaffen, denn wenn ich das Medikament nehme, wäre das der einfache Ausweg!"

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey im Februar 2020 in San Francisco

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de