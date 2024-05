Nach Babyglück: Oliver Kahns Bruder Axel hat geheiratet!

Axel Kahn (58) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Der Bruder von Oliver Kahn (54) machte erst vor wenigen Monaten im Netz öffentlich, dass er und seine langjährige Partnerin Sarah Fiedler gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun wagten die beiden den nächsten Schritt in ihrer ganz persönlichen Liebesgeschichte: Der große Bruder des einstigen Fußballtorhüters hat seine Liebste geheiratet. Das verkündeten die frisch Vermählten mit einer süßen Bilderreihe auf Instagram. "Du und ich für immer", betitelt Axels Frau einige Aufnahmen, die sie unter anderem beim Kuchenschneiden, Ringaustausch und den anschließenden Feierlichkeiten zeigen.

Während die Turteltauben ihr derzeitiges Glück wohl kaum in Worte fassen können, freut sich ihre Community mit ihnen mit. In der Kommentarspalte des Beitrages tummeln sich nur so die Glückwünsche. Neben "Nur das Beste für Euch" oder auch "Gratulation. So schön – ich freue mich für dich", kommentiert auch Axel selbst den süßen Einblick in seine Eheschließung. Dabei hält der sich jedoch mit den großen Worten im Netz zurück – von Axel gibt es lediglich ein Herz-Emoji, das wahrscheinlich sowieso sehr viel mehr als tausend Worte aussagt. Ob sich auch sein Bruder Oliver bereits bei dem glücklichen Ehepaar gemeldet hat oder sogar vor Ort war, als sich die beiden auf ewig einander versprachen, ist unbekannt.

Das doppelte Glück von Axel und Sarah wird die beiden nun sicherlich noch enger zusammenschweißen. Bereits bei der offiziellen Verkündung ihrer Schwangerschaft im Netz zeigte sich das Paar voller Vorfreude auf ihren baldigen Familienzuwachs. "Bilder sagen mehr als Worte. Wenn Gefühle und Liebe sich in Bildern widerspiegeln, braucht es keine Worte", schrieben die beiden zu mehreren Schnappschüssen von ihrer Gender-Reveal-Party und ergänzten: "Nur so viel: Herzlichen Dank an alle, die wir unsere Freunde nennen."

Instagram / _sarahkahn Axel Kahn und seine Ehefrau Sarah, 2024

Instagram / a.kahn Axel Kahn und Sarah Fiedler, März 2024

