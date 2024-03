Christian Streich beendet nach zwölf Jahren Trainerkarriere!

Christian Streich kehrt dem Fußball den Rücken zu: Der Cheftrainer des SC Freiburg beendet seine Karriere. Das gibt der 58-Jährige jetzt auf der offiziellen Webseite des Fußballklubs bekannt. "Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, aber ich glaube, nach 29 Jahren ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Raum zu geben für neue Energien, neue Leute und neue Möglichkeiten. Es war mir schon in der Vergangenheit sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, zu dem ich glaube, dass es richtig ist, zu gehen", erklärt Christian und fügt hinzu: "Ich hatte hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen in meiner Zeit beim Sport-Club. Dieser Verein ist mein Leben und ich bin dankbar für die große Zuneigung und Unterstützung, die ich hier erfahren habe." Christian freue sich nun "auf die Zukunft für diesen Verein".

Auch der Vorstand Jochen Saier meldet sich in dem Statement zu Wort: "Wir waren in den vergangenen Wochen in einem intensiven, sehr vertrauensvollen und emotionalen Gedankenaustausch mit Christian – an dessen Ende eine Entscheidung steht, die wir bedauern, aber in vollem Maße respektieren und nachvollziehen können." Für die acht kommenden Bundesligaspiele wolle Christian aber weiterhin mit auf dem Feld stehen. Wer sein Nachfolger wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Seit mehreren Monaten wurde bereits spekuliert, ob Christian seinen Posten aufgeben möchte. In einem Interview mit dem Magazin 11 Freunde deutete er bereits im November des vergangenen Jahres an: "Ich spüre, dass ich älter werde. Die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar. (...) Ich ertappe mich immer öfter bei einem Gedanken: Was kommt noch an Energie bei den Spielern an? Und wenn ich feststelle, dass es nicht mehr reicht und es einen Jüngeren braucht, um an die Spieler ranzukommen, höre ich auf."

Getty Images Christian Streich, Fußballtrainer

