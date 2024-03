Oh, là, là: Mit diesem Mann knutscht Model Elena Carrière

Elena Carrière (27) hat wohl Glück in der Liebe. Derzeit reist die ehemalige GNTM-Kandidatin durch Südafrika – und ist dabei nicht allein unterwegs. Auf Instagram postet sie nun eine Reihe süßer Schnappschüsse von ihrer Reise. Auf einem der Fotos knutscht sie innig mit einem jungen Mann! Die Gesichter der beiden werden jedoch von ihren Kappen verdeckt. Auf einem weiteren Bild posieren sie im lässigen Look neben einem Auto. Ihre Fans im Netz sind begeistert vom frischen Liebesglück des Models. "So schön! Freue mich für dich", kommentiert ein User.

Auch wenn Elena den Mann an ihrer Seite offenbar bewusst anonym hält, hat es nicht lang gedauert, bis seine Identität angeblich entlarvt wurde. Laut Bild soll es sich um den Unternehmer Nick M. handeln. Der Berliner hat niederländische und amerikanische Wurzeln und gründete seit 2017 mehrere Beratungsportale im Netz. Mit dem Single-Dasein ist es für die Tochter von Mathieu Carrière (73) nun wohl erst einmal vorbei – die beiden wirken sehr verliebt. Ihre letzte Beziehung zu dem isländischen DJ Bjarki Runar Sigurdarson beendete Elena bereits im Jahr 2022.

Bei der Influencerin scheint also derzeit alles rund zu laufen. Doch das war nicht immer so: Im Interview mit Bunte packte Elena im vergangenen Jahr aus, wie sehr sie in der Vergangenheit mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. "Manchmal schaue ich mich an und bilde mir ein, zugenommen zu haben. Was dann aber Blödsinn ist. Das ist mein Kopf, der sich das irgendwie einredet", berichtete sie.

Instagram / elenacarriere Elena Carrière mit einem Unbekannten

Instagram / elenacarriere Elena Carrière mit ihrem neuen Freund, Februar 2024

