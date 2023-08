Elena Carrière ehrlich: So stark waren ihre Selbstzweifel!

Elena Carrière (26) macht kein Geheimnis aus den schwierigen Momenten in ihrem Leben! Die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière (73) arbeitet schon seit Jahren erfolgreich als Model. Im Rahmen der elften Staffel von Heidi Klums (50) Castingshow Germany's Next Topmodel belegte sie 2016 im Finale sogar den zweiten Platz. Doch abseits des Rampenlichts kämpfte sie auch mit Unsicherheiten: Elena plagten lange Zeit große Zweifel wegen ihres Körpers!

Im Interview mit Bunte erklärt Elena jetzt, was in ihr vorgeht. "Ich kann mich nicht objektiv anschauen", beschreibt sie und fügt hinzu: "Manchmal schaue ich mich an und bilde mir ein, zugenommen zu haben. Was dann aber Blödsinn ist. Das ist mein Kopf, der sich das irgendwie einredet." Aus diesem Grund habe sie sich beispielsweise auch vor Shootings und Aufträgen große Gedanken gemacht. "Da wird ja gemeinsam zu Mittag gegessen, aber zu einer Uhrzeit, zu der ich noch nicht essen wollte, weil ich mich unbedingt an meinen Fastenplan halten wollte", erinnert sie sich.

Inzwischen kann Elena mit diesen Gedanken besser umgehen. "Ich sage dann zu mir selbst: Nichts von dem, was du gerade denkst, ist wahr", betont die Influencerin. Außerdem habe sie vor einiger Zeit eine Pause eingelegt und dabei realisiert, dass Social Media stark zu ihren Unsicherheiten beigetragen habe.

