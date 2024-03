Schlagerstar Henry Valentino ist mit 95 Jahren verstorben!

Jahrelang unterhielt der Schlagersänger Henry Valentino (✝95), mit bürgerlichem Namen Hans Blum, Groß und Klein mit seiner Musik. Mit Hits wie "Im Wagen vor mir", "Engel in Palermo" und "Es sprach mich ein Engel an" verzeichnete er große Erfolge. Doch nun muss sich die Schlagerwelt von dem Musiker verabschieden: Wie seine Plattenfirma der gegenüber Deutschen Presse-Agentur berichtet, ist Henry am vergangenen Freitag friedlich in seinem Zuhause im Alter von 95 Jahren verstorben! "Ein langes, von Glück und beeindruckender Schaffenskraft geprägtes, Leben ist zu Ende gegangen“, erklärte seine Familie.

Während seiner Karriere sorgte Henry nicht nur für seinen eigenen Erfolg. Er schrieb unter anderem Songs für Berühmtheiten wie Howard Carpendale (78). In den späten 1960er-Jahren komponierte er sogar den deutschen Titelsong der US-amerikanischen Serie "Flipper". Des Weiteren war er ganze viermal als Autor am Eurovision Song Contest beteiligt. 1966 landete er mit dem Lied "Das Zirkuskind", gesungen von Hanna Dölitsch, auf dem dritten Platz beim deutschen Vorentscheid. Außerdem war Henry als Orchesterleiter tätig.

Wie er vor fünf Jahren zu seinem 90. Geburtstag gegenüber DPA verraten hatte, war es nie sein Ziel, berühmt zu werden. Doch da er eines seiner Lieder bei keiner Plattenfirma unterbringen konnte, entschied er sich, selbst zu singen. Infolgedessen erfand Hans Blum sein Alter Ego Henry Valentino – ein adretter Herr mit Hut und Schnurrbart.

Anzeige

action press Henry Valentino

Anzeige

action press Henry Valentino

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de