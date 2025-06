Wünscht sich schwangere Paulina Pilch noch weitere Kinder?

Paulina Pilch, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat in einer Fragerunde auf Instagram über ihre Familienplanung gesprochen. "Ich will maximal noch ein weiteres Kind", stellte sie klar und betonte, dass das Geschlecht dabei für sie völlig nebensächlich sei: "Was es wird, ist mir wirklich egal." Das Geschlecht ihres erwarteten Babys verrieten die Influencerin und ihr Partner Adi bereits, indem sie Fotos und Clips von ihrer Gender-Reveal-Party teilten, wobei zu sehen war, dass es ein Junge wird.

In ihrer Antwort bei der Fragerunde zeigte sich Paulina sehr demütig und fügte hinzu: "Ich bin dankbar, dass ich überhaupt eins bekommen darf. Ich schätze mich sehr gesegnet, dass Gott mir dieses Geschenk möglich gemacht hat." Die frohe Botschaft über ihre Schwangerschaft wurde von den Fans der TV-Persönlichkeit begeistert aufgenommen. Sie selbst deutete in ihrer Instagram-Story mehrfach an, wie sehr sie sich auf die Geburt freut, auch wenn ihre erste Schwangerschaft mit Höhen und Tiefen verbunden ist.

Paulina, die durch ihre Teilnahme an der Show Are You The One? bekannt wurde, ist für ihre offene Art auf Social Media beliebt. Ihre Fans schätzen es, dass sie nicht nur die positiven Seiten ihres Lebens teilt, sondern auch die anstrengenden Momente hinter den Kulissen zeigt. So erzählte sie ihren Followern auch ehrlich von ihren Schwangerschaftsbeschwerden.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch und ihr Freund Adi bei der Verkündung des Babygeschlechts

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch und Partner Adi bei der Verkündung des Babygeschlechts

Instagram / paulinapilch Paulina Pilchs Partner Adi streichelt ihren Babybauch