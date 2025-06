"Rings of Power": Das ist bisher zur dritten Staffel bekannt

Fans von "The Rings of Power" dürfen sich freuen: Wie Amazon Prime Video bestätigte, haben die Dreharbeiten zur dritten Staffel im Frühjahr begonnen. Zudem wurden kürzlich drei neue Namen zum Cast hinzugefügt. Andrew Richardson wird eine größere Rolle als festes Serienmitglied übernehmen, während Zubin Varla und Adam Young in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein werden. Auch die beiden Hauptdarsteller Robert Aramayo und Morfydd Clark kehren zurück, um ihre Rollen als Elrond und Galadriel fortzusetzen.

Die beliebte Serie, die tausende Jahre vor "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" spielt, wird Saurons Aufstieg weiter beleuchten. In der zweiten Staffel wurde die Identität von "The Stranger" enthüllt, und erste Hinweise auf den Bau des Herrscherings lassen Fans gespannt über die kommenden Ereignisse spekulieren. Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne bestätigten in Interviews ihre lang gehegten Pläne für insgesamt fünf Staffeln der Tolkien-Prequel-Serie. Im Hinblick auf die dritte Staffel ließ Payne gegenüber Elle durchblicken, dass die Charakterentwicklung von Galadriel stärker in den Fokus rücken werde – ebenso wie die nächste Phase von Saurons Reise.

Schauspielerin Morfydd Clark gilt als Herzstück der Serie und wurde für ihre Rolle der kämpferischen Galadriel bereits gefeiert. In einem Interview erklärte Payne, dass der Charakter nun zusätzliche Facetten und Emotionen zeigen werde, was die Figur noch vielschichtiger machen soll. In der Vergangenheit sprach Morfydd oft offen über die Herausforderungen, einen so ikonischen Charakter zu spielen – "herauszufinden, wie sie zu der Person wird, die wir kennen", sei dabei besonders spannend gewesen, erklärte sie gegenüber Inverse. Die Dynamik zwischen Galadriel und den anderen Charakteren wird in Staffel drei zweifellos für starke emotionale Momente sorgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Aramayo bei der Premiere von "Die Ringe der Macht"

Anzeige Anzeige

Actionpress / Xavier Collin Robert Aramayo im August in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Actionpress / Billy Bennight Morfydd Clark im August 2022 in Los Angeles

Anzeige