Vittoria Ceretti hatte Mode-Panne auf Jeff Bezos' Hochzeit

Vittoria Ceretti (27) musste bei der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig eine Modepanne hinnehmen. Am Samstag erschien das italienische Model zu der abschließenden Pyjama-Party in einem silbernen Vintage-Kleid von Dolce & Gabbana. Doch das prachtvolle Stück überlebte die Nacht nicht. Das edle Kleid erlitt einen Riss, der sich später erheblich vergrößerte und Vittorias Beine komplett freilegte. Auf Instagram dokumentierte die 27-Jährige die Entwicklung mit humorvollen "Vorher-Nachher"-Fotos.

Vittoria besuchte die mehrtägige Hochzeitsveranstaltung gemeinsam mit ihrem Freund, dem Schauspieler Leonardo DiCaprio (50). Das Model und der Hollywood-Star sollen seit 2023 ein Paar sein. Erstmals zusammen gesehen wurden sie im selben Jahr in Santa Barbara, Kalifornien. Interessanterweise trug niemand Geringeres als Leonardos Ex-Flamme Gisele Bündchen (44) das silberne Vintage-Kleid von Dolce & Gabbana zuvor – die brasilianische Schönheit präsentierte es bei der Met Gala 2003.

Vittoria und Leonardo halten ihre Beziehung weitestgehend unter Verschluss. Im März dieses Jahres sprach das Model jedoch erstmals ganz offen über ihre Verbindung zu dem Oscar-Preisträger. Im Interview mit Vogue France plauderte sie einige Details aus. Besonders spannend: Eifersucht habe in ihrer Partnerschaft keinen Platz, betonte sie damals. "Das ist etwas, das man lernt. Wenn das, was man erlebt, echt ist, wenn man weiß, dass man sich liebt, dann gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein", verriet die Italienerin ehrlich. Auch mit der Familie des Schauspielers verstehe sie sich bestens – vor allem mit seiner Mutter Irmelin soll sie ein herzliches Verhältnis pflegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vittoria Vittoria Cerettis Kleid

Anzeige Anzeige

Spread Pictures/MEGA Vittoria Ceretti und Leonardo DiCaprio im Urlaub auf St. Barts, Dezember 2024