Die rührende Wahrheit hinter dem Film "Wie ein einziger Tag"

Der weltberühmte Roman "Wie ein einziger Tag" von Nicholas Sparks (59), der später auch verfilmt wurde, rührt auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch die Herzen. Dieses Jahr feiert der Film seinen 21. Geburtstag. Wie Nicholas verriet, basiert die Geschichte von Noah und Allie, gespielt von Ryan Gosling (44) und Rachel McAdams (46), die in jungen Jahren eine stürmische Romanze beginnen, durch Hindernisse getrennt werden und doch letztlich zueinanderfinden, auf wahren Begebenheiten. Der Schriftsteller ließ sich von den Großeltern seiner Ex-Frau Cathy Sparks inspirieren.

Wie Nicholas verriet, dienten auch die letzten Jahre des Paares als Vorlage für den Roman, berichtet People. So erkrankte Cathys Großmutter an Demenz, und ihr Ehemann half ihr, sich an ihre gemeinsamen Momente zu erinnern. "Er war bei ihr und zeigte ihr Zeichnungen und Fotos. Er hatte kein Notizbuch, sondern ein Album, das er ihr zeigte und ihr dabei von ihrem gemeinsamen Leben erzählte." Ihr Engagement füreinander beeindruckte ihn so sehr, dass er dies in die berührende Liebesgeschichte integrierte, die später auch als Film 2004 große Erfolge feierte und über 117 Millionen Dollar einspielte.

Nicholas selbst beschreibt die Kraft dieser wahren Geschichte als universell und zeitlos. In einem Interview erinnerte er sich daran, wie das Paar ihn mit seiner Zuneigung beeinflusste. "Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Art und Weise, wie sie miteinander umgingen. Wie seine Augen leuchteten, wenn er sie ansah, wie er ihre Hand hielt, wie er ihr Tee holte und sich um sie kümmerte", betonte der Autor. Bei Schauspieler Ryan Gosling gibt es allerdings ein ganz anderes Rezept für sein Liebesglück mit Eva Mendes (51), wie er kürzlich verriet.

Rachel McAdams und Ryan Gosling in "The Notebook" (2004)

Getty Images Nicholas Sparks, Autor

ActionPress/United Archives GmbH Noah (Ryan Gosling) und Allie (Rachel McAdams) in dem Film "Wie ein einziger Tag"