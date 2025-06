Cillian Murphy: Erste Blicke auf sein neues Netflix-Drama

Cillian Murphy (49) schlüpft erneut in eine beeindruckende Rolle und wird bald als Schulleiter in "Steve" auf Netflix zu sehen sein. Der Streamingdienst hat das erste Foto des neuen Dramas veröffentlicht, auf dem der Schauspieler nachdenklich vor einer Schultafel steht. Der Film, der auf Max Porters Roman "Shy" basiert, startet im September zunächst in ausgewählten Kinos und wird ab dem 3. Oktober weltweit auf Netflix gestreamt. Gedreht wurde das Projekt, wie Cillian auf Instagram verriet, zwischen Mai und Juli 2024.

Die Handlung von "Steve" spielt in den 90er-Jahren und dreht sich um eine Reformschule, die von Cillians Figur geleitet wird. Der Schulleiter kämpft nicht nur um die Zukunft seiner Schule, sondern auch mit seiner eigenen psychischen Gesundheit. Die Geschichte wird ergänzt durch die Perspektive des Schülers Shy, gespielt von Jay Lycurgo, der zwischen einer schwierigen Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft hin- und hergerissen ist. Neben der Hauptrolle übernahm Cillian Murphy auch die Produktion des Films. Regie führte Tim Mielants, der bereits bei Cillians vorherigem Netflix-Projekt "Small Things Like These" Regie führte.

Neben seiner Schauspielkarriere erntet Cillian Murphy immer wieder Anerkennung für seine Vielseitigkeit. Der Ire, der ursprünglich Musiker werden wollte, fand schließlich seinen Weg zur Schauspielerei und überzeugt seit Jahren mit intensiven Darstellungen – etwa in "Peaky Blinders" und "Oppenheimer". Privat gibt er sich zurückhaltend: Mit seiner Frau Yvonne McGuinness, einer irischen Künstlerin, lebt er in Dublin. Über sein Leben abseits der Filmsets spricht der Schauspieler nur selten. Umso mehr begeistert es Fans weltweit, wenn er auf der Leinwand tiefe Einblicke in menschliche Abgründe und komplexe Charaktere gewährt.

Cr. Robert Viglasky/Neflix © 2025 Cillian Murphy als Steve in Stanton Wood

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby im "Peaky Blinder"-Film