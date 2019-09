Am Montagvormittag sind Herzogin Meghan (38) und ihr Ehemann Prinz Harry (35) in Kapstadt gelandet. Von dort aus startete ihre gemeinsame Südafrika-Reise – zusammen mit ihrem Sohn Archie im Schlepptau. Während Harry und Meghan die Termine zunächst zu zweit wahrgenommen hatten, wurde der Rotschopf am Dienstag nun auch mal alleine gesichtet. Harry fuhr zusammen mit Offizieren auf einem Boot zu dem Örtchen Kalk Bay!

Wie Hello Magazine berichtete, ging es für den Duke of Sussex gemeinsam mit den Offizieren der Hauptstadt in das Fischerdorf. Dort lernte der Herzog die Arbeit der Marinesoldaten näher kennen. Wenn da nur nicht dieser Wind gewesen wäre! Dadurch sah die Bootsfahrt nämlich weniger angenehm aus. Doch dem Prinzen schien das nichts auszumachen. Er wirkte entspannt, während er mit den Offizieren plauderte. Allerdings fehlte eine bestimmte Person auf der turbulenten Spritztour: seine Frau Meghan. Während Harry alleine den Ausflug machte, passte die 38-Jährige auf den kleinen Archie auf.

Aber natürlich blieben Harry und Meghan nicht lange getrennt: Nach Harrys Boots-Tour besuchten die Eheleute die Auwal-Moschee. Während der 35-Jährige in einem hellgrauen Anzug in der ältesten Moschee des Landes erschien, zeigte seine Frau sich zu dem Termin in einem weiten kakifarbenen Kleid für knapp 300 Euro und flachen beigefarbenen Schuhen des Designers Sam Edelman für rund 90 Euro.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Südafrika

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de