Diesen "Make Love, Fake Love"-Boy wirft Antonia Hemmer raus!

In Folge fünf von Make Love, Fake Love muss sich Antonia Hemmer (23) bereits zum zweiten Mal von einem der Kandidaten verabschieden. Zum Ende der Episode stattet Janin Ullmann (42) der Single-Lady einen Besuch in der Villa ab. Mit dem Erscheinen der Moderatorin ahnen die Kandidaten schon Böses – und mit ihrem Gefühl sollen die Männer auch richtig liegen. Denn: Janin kam zum spontanen Showdown. "Wir haben zehn Betten und elf Männer [...] Ein Mann fliegt, und zwar jetzt", verkündete sie. Ganz unvorbereitet soll Antonia einen Teilnehmer nennen, der die Show sofort verlassen muss. Die Wahl der Blondine fällt auf den 29-jährigen James aus Berlin.

Damit hat er wohl nicht gerechnet: James reagiert fassungslos. Am Anfang der Folge hat Antonia noch wild mit dem 29-Jährigen herumgeknutscht. Bei einem pikanten Partyspiel hatten sie Kurze getrunken, unter denen kleine Aufgaben verborgen waren. "Zeige Antonia, wie du sie intensiv küssen würdest", stand unter James' Shotgläschen. Gesagt, getan: Vor der Gruppe tauschten die beiden leidenschaftliche Küsse aus. "Ich glaube, das war ganz gut, war ganz schön", schätzte James im Interview seine Leistung ein. So ganz ist der Funken scheinbar nicht übergesprungen.

Den ersten Mann, den Antonia heimgeschickt hatte, war Manuel. Der Key-Account-Manager zählte eher zu den ruhigen Charakteren in der Villa und konnte die Blondine nicht überzeugen. Rückblickend hat die 23-Jährige damit die richtige Entscheidung getroffen: Auf Manuel wartete bereits seine Freundin Camilla. "Ich bin total glücklich, dass ich meinen Mann wieder hab", schwärmte die Freundin des 26-Jährigen nach seinem Rauswurf. Ob auch James in Wirklichkeit vergeben ist, wird sich erst in der kommenden Woche herausstellen.

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat James

RTL Manuel, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

