Ist Millie Bobby Brown im Netz mit falschem Namen unterwegs?

Millie Bobby Brown (20) äußert gern ihre Meinung, auch wenn diese nicht immer positiv ist. Als Gast im Podcast "Table Manners" plaudert die junge Schauspielerin jetzt aus, dass sie durchaus mal negative Rezensionen hinterlässt, wenn die Situation es erfordert. Aber hier ist der Knackpunkt: Millies Namen wird man dabei kaum finden. "Ich benutze einen falschen Namen für die Kommentare", gesteht sie und fügt hinzu: "Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was falsch lief! Wenn man solche Kommentare bekommt, kann man sich verbessern."

Und wenn jemand mit Kritik umgehen kann, dann ist es Millie. Immerhin musste sie sich in ihrer fast zehn Jahre andauernden Karriere schon so einiges anhören. Im Podcast-Interview sagt sie: "Mein ganzes Leben besteht aus Kritik von anderen Leuten. Irgendwann habe ich genug, und dann gebe ich das auch mal zurück." Besonders bei schlechtem Kundendienst sieht die Schauspielerin rot, meint sie weiter. Ob in Hotels oder beim Shoppen, genug ist genug. Das finden auch Millies Fans, die ihr voll und ganz zustimmen. Ein User schreibt: "Ich bin auf Millies Seite! Wie soll man sich sonst verbessern?"

Nachdem sie fast die Hälfte ihres Lebens in der Öffentlichkeit verbracht hat, kann Millie so einiges vorzeigen. In ihrem Lebenslauf findet man nicht nur Erfolgsserien wie Stranger Things oder Blockbuster wie Enola Holmes und "Godzilla: King of Monsters", sondern auch ihren eigenen Roman mit dem Titel "Nineteen Steps". Zuletzt stand Millie für den Netflix-Film "Damsel" vor der Kamera, der Anfang März 2024 erschien.

