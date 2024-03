Krebsleiden und Isolation? Grit Boettcher redet Klartext

Grit Boettcher (85) räumt mit den Spekulationen auf. Vor wenigen Tagen plauderte die Tochter der Schauspielerin aus, dass ihre Mutter kaum noch das Haus verlassen würde. Außerdem soll sie gesundheitlich sehr angeschlagen sein. Doch gegenüber Bild stellt Grit klar, dass sie sehr wohl noch vor die Tür gehe – sei es für Arztbesuche oder Spaziergänge: "Im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich denke, für mein Alter habe ich mich ganz gut gehalten. Ich bin froh, ein stolzes Alter erreicht zu haben."

2019 soll bei Grit Hautkrebs diagnostiziert worden sein, aber auch das sei halb so schlimm gewesen. "Mir wurde ein kleines Basalzellkarzinom entfernt. Das war im Vergleich zu schweren Erkrankungen eine Lappalie. Krebs klingt natürlich erst mal erschreckend, aber das war ein kleiner Schnitt und danach auch erledigt", erklärt die einstige Traumschiff-Darstellerin. Sie frage sich, wer die Gerüchte über ihren Zustand in die Welt gesetzt habe: "Ich habe auch gehört, ich sei dement und schwer depressiv. Da meine Ärzte anderer Ansicht sind, glaube ich lieber ihnen."

Grit hatte sich vor vier Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – und das soll offenbar auch so bleiben: "Ich möchte nicht mehr für Rollen lernen müssen. Ich möchte keine strapaziösen Reisen mehr auf mich nehmen müssen, mich nicht schminken oder in Pumps herumlaufen, wenn ich keine Lust dazu habe. Und ich habe tatsächlich keine Lust mehr dazu." Stattdessen genießt sie ihren Ruhestand und die Zeit mit ihrer Familie. "Es ist schön, dass man sich täglich sieht und ich mitbekomme, was so los ist. Ich werde gut umsorgt, bekomme Unterstützung in allen Lebenslagen. Ich bin dankbar und glücklich", freut sich die gebürtige Berlinerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Belstler-Boettcher und Grit Boettcher im März 2017 in München

Anzeige Anzeige

ActionPress Grit Boettcher, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Grit das Ganze klargestellt hat? Ich finde es gut, dass sie die Sachen aufgeklärt hat. Na ja, meiner Meinung nach wäre das nicht unbedingt nötig gewesen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de