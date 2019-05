Es könnten absolute Hammer-Episoden von Das Traumschiff werden! Neben der Neubesetzung der Kapitänsrolle mit dem Schlagerstar Florian Silbereisen (37) planen die Macher der ZDF-Erfolgsserie weitere Überraschungen für ihre Zuschauer. So wirken in zukünftigen Folgen Stars wie die Sängerin Sarah Lombardi (26), der Entertainer Joko Winterscheidt (40) und der Fußballweltmeister Roman Weidenfeller mit. Doch damit ist noch lange nicht Schluss: Denn auch Grit Boettcher (80) geht an Bord der Amedea!

Die deutsche Kult-Schauspielerin wird in den Folgen des Traumschiff-Ablegers "Kreuzfahrt ins Glück" zu sehen sein, die am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Silvester ausgestrahlt werden. Gegenüber Bild offenbarte die gebürtige Berlinerin, wie überglücklich sie über ihre Teilnahme ist und auf welchen Kollegen sie sich besonders freut: "Ich hatte sofort ein gutes Gefühl: Florian und ich gemeinsam. Er als junger Kapitän und ich als alte Pastorin, das passt", scherzte die 80-Jährige und offenbarte damit erste Details zu ihrer Rolle.

Der neue Käpt'n zeigt sich ebenfalls begeistert: "Grit war mehrfach in meinen TV-Shows zu Gast. Wir waren gemeinsam auf Tournee", erklärte er dem Boulevard-Medium. Außerdem habe Flori mit Grit und seiner Ex-Partnerin Helene Fischer (34) einen gemeinsamen Sketch gespielt. Was sagt ihr zu Grit in den Traumschiff-Spezialfolgen? Stimmt in der Umfrage ab!

AEDT/WENN.com Grit Boettcher beim Bambi 2015

Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen, Moderator und Schlagerstar

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Florian Silbereisen und Helene Fischer bei "Schlagerchampions"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de