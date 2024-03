Nach Krebsdiagnose: Jessica Pettway stirbt mit nur 36 Jahren

Traurige Nachrichten von Jessica Pettway. Die Influencerin ist am 13. März im Alter von nur 36 Jahren verstorben an den Folgen ihrer Gebärmutterhalskrebserkrankung gestorben, wie ihre Schwester Reyni nun mitteilt."Ich habe meine wunderschöne große Schwester vor zwei Tagen verloren und mein Herz hat noch nie so viel Schmerz empfunden", heißt es in ihrem herzzerreißenden Post auf Instagram. Dazu teilt sie ein Foto, worauf sie und Jessica zu sehen sind: "Heute ist mein Geburtstag, und das Einzige, was ich mir wünschen könnte, ist, dass Gott dich auf diese Erde zurückbringt."

Jessica ist als Beauty- und Modeinfluencerin auf Social Media bekanntgeworden. Im Juli vergangenen Jahres hatte sie in einem emotionalen Statement erklärt, dass sie seit bereits seit einigen Monaten an Krebs leidet: "Bei mir wurde Krebs im dritten Stadium festgestellt." Sie habe zuvor eine Fehldiagnose bekommen – Ärzte hätten gesagt, sie habe ein Myom in der Gebärmutter. Nach rund sieben Monaten voller Schmerzen, Blutungen und Krankenhausaufenthalten habe man schließlich den Krebs gefunden. Dennoch war sie stets optimistisch geblieben: "Die Nachricht, dass ich Krebs habe, hat mich nicht am Boden zerstört."

Jessica hinterlässt ihren Ehemann Michael, mit dem sie bereits seit zwölf Jahren verheiratet gewesen war, und ihre zwei Kinder Kailee und Zoi Lee. Ihr Partner sei in der Zeit ihrer Krankheit eine große Stütze und immer an ihrer Seite gewesen. "Mein Mann trug mich die Treppe hinauf, trug mich ins Bad und hob mich aus der Wanne. Es war schwer für ihn, mich in diesem Zustand zu sehen. Und es war mir so peinlich, dass er mich in meinem neuen Körper sah", hatte Jessica in einem ihrer letzten Instagram-Postings berichtet.

Instagram / jessicapettway Jessica Pettway, Influencerin

Instagram / jessicapettway Jessica Pettway mit ihrem Mann Michael und ihren Kindern

