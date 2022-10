Liebes-Comeback mit Diogo? Vanessa Mariposa spricht Klartext

Finden Diogo Sangre (28) und Vanessa Mariposa (29) wieder zueinander? Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass der Temptation Island-Star und die Ex on the Beach-Bekanntheit womöglich nicht mehr zusammen sind. Am Sonntag bestätigten die ehemaligen Sommerhaus-Bewohner daraufhin die Spekulationen: Zwischen ihnen ist tatsächlich Schluss! Angeblich soll der Hottie die Influencerin sogar betrogen haben. In der neuen Reality-TV-Show "The Real Life - #nofilter" trifft das Ex-Paar nun erneut aufeinander: Ob es wohl eine Chance auf ein Liebes-Comeback bei Diogo und Vanessa gibt?

In der ersten Folge auf RTL+ kam die 29-Jährige nun auf ihren Ex zu sprechen. "Ich will mit Diogo nie wieder zusammen sein", stellte sie klar. Unter dem Liebes-Aus habe Vanessa lange sehr gelitten, denn sie habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Tätowierer sie womöglich betrügen könnte. "Ich habe wirklich gedacht, dass der Diogo der Mann für mein Leben ist", gab die Österreicherin im Einzelinterview ehrlich zu.

Der gebürtige Portugiese äußerte sich in der ersten Folge ebenfalls zur Trennung. "Wir haben einfach menschlich nicht mehr zusammengepasst", meinte Diogo. Für ihn scheint eine Liebes-Reunion auch nicht infrage zu kommen. "Ich glaube nicht, dass es noch mal etwas wird, weil es gibt halt gewisse Dinge, die nicht meinen Vorstellungen entsprechen", zog der 28-Jährige ein Fazit.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, ehemalige Sommerhaus-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

