Große Freude bei den Fans: "The 50" bekommt dritte Staffel

Fans der guten Unterhaltung aufgepasst: The 50 bekommt eine dritte Staffel! Das bestätigt die amtierende Gewinnerin Raffe, die vielen unter dem Namen Raffa's Plastic Life bekannt sein dürfte. Auf Instagram zeigt sich die Influencerin gemeinsam mit dem Löwen und verrät: "Der Löwe hat mir ein Geheimnis verraten, weil er so gut unterhalten war, hat er entschieden, 'The 50'-Staffel drei produzieren zu lassen."

Ein genaues Startdatum gibt es bisher noch nicht. Ebenso wenig sind die Teilnehmer der dritten Staffel bekannt – doch in der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Wünsche von Zuschauern. So fallen Namen wie von Influencer Twenty4tim (24), den Realitystars Jonathan Steinig (29) und Calvin Kleinen (33). Natürlich werden auch Namen genannt, die schon einmal an der Spieleshow teilgenommen haben: Die Fans wünschen sich unter anderem erneut Christo, Cosimo Citiolo (44) und Kevin Schäfer in der Arena. Außerdem möchten viele, dass Raffa dem Löwen als Co-Moderatorin unter die Arme greift.

Vor Kurzem hatte Raffe in der Show "Iconic Drama" von Sam Dylan (34) noch ganz offen über ihre Zukunft bei "The 50" gesprochen. Auf Sams direkte Frage, ob sie noch einmal an der beliebten Prime-Video-Show teilnehmen würde, machte die Influencerin eine klare Ansage: "Ich würde mich lieber anzünden." Für viele Fans war damit klar, dass ein Comeback ausgeschlossen ist. Doch vielleicht würde der quirligen Streamerin ein Platz an der Seite des Löwen besser gefallen. Zu den Wünschen hat sich Raffa bisher allerdings noch nicht geäußert.

Instagram / raffasplasticlife Raffa Plastic mit dem "The 50"-Pokal

Amazon MGM Studios Der "The 50"-Löwe

