Sind diese Stars in der dritten Staffel von "The 50" dabei?

Das Rätselraten um den Cast der dritten Staffel von The 50 hat begonnen. Fans vermuten aktuell, welche Realitystars sich ins Abenteuer stürzen könnten, nachdem bekannt wurde, dass die Dreharbeiten in Portugal stattfinden sollen. Der Instagram-Account realitys.shows.edits hat diesbezüglich eine interessante Methode angewandt: Er prüft, welche Promis in den sozialen Medien auffällig still geworden sind. Denn wer bei der Show dabei ist, muss auf sein Handy verzichten und bleibt offline. Unter den potenziellen Teilnehmern befinden sich Namen wie Claudia Obert (63), Sam Dylan (34) und sein Partner Rafi Rachek (35), die Villa der Versuchung-Teilnehmer Kate Merlan (38) und Raúl Richter (38) sowie Mario Basler (56) und Tessa Bergmeier (36). Doch auch Gesichter wie Julia Römmelt (31), Vanessa Brahimi, Jessica Hnatyk (25), Gina Beckmann (25), Maria Bell, Paul Aubster, Elsa Latifaj oder Marvin Manson werden heiß diskutiert.

Weitere Promis, die auf der langen Liste von insgesamt 50 Teilnehmern des Formats stehen könnten, sind außerdem unzählige Reality-TV-Stars wie Maurice Dziwak (27), Alessia Herren (23), Jennifer Iglesias (26), Chiara Fröhlich (27), Lukas Baltruschat (31), Leandro Fünfsinn, Linda Braunberger (24), Fabio De Pasquale (30), Marlisa Rudzio (35), Marc-Robin Wenz, Asena Neuhoff, Marvin Kleinen, Jenny Grassl (24), Franziska Temme (30), Germain Wolf, Narumol David, Max Suhr (27), Jeje Lopes, Jana-Maria Herz (33), Umut Tekin (28), Gitta Saxx (59), Oliver Ginkel, C-Bas, Antonia Hemmer (25), Luca Valerio, Tim Dolle, Chris Töpperwien (51), Leon Shankara, Philo Kotnik, Ron Bielecki (26), Richard Cwiertnia und Lukas Kuhlmann. Ob das auffällige Schweigen der zahlreichen benannten Personen jedoch tatsächlich mit einer Teilnahme an "The 50" zusammenhängt, bleibt abzuwarten.

Seit bekannt ist, dass "The 50" mit einer dritten Staffel weitergeht, steigt die Vorfreude der Fans stetig. Immerhin hat sich das Format binnen kurzer Zeit zum absoluten Publikumsliebling entwickelt. Die Wiederkehr des goldenen Löwen, des Maskottchens der Show, wurde mit Begeisterung aufgenommen. Das Konzept von "The 50", bei dem Show-Talente in einer opulenten Villa zusammenkommen und sich in spannenden Challenges beweisen müssen, bringt immer wieder Überraschungen hervor – und das ist wohl auch diesmal nicht anders. Von etablierten TV-Persönlichkeiten bis hin zu Influencern scheint die Mischung jedenfalls wieder vielseitig zu sein.

Amazon Prime Video "The 50"-Cast der zweiten Staffel

Amazon MGM Studios Die "The 50"-Stars

Amazon MGM Studios Die "The 50"-Kandidaten bei einem Arenaspiel

