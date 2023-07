Luke Mockridges Ex-Freundin verwüstete seine gesamte Wohnung

Von 2017 bis 2019 ging der Moderator Luke Mockridge (34) gemeinsam mit der Komikerin Ines Anioli durchs Leben. Nachdem seine Ex den TV-Star kurz nach der Trennung wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt hatte, zog sich der Komiker aus der Öffentlichkeit zurück. Die Ermittlungen wurden wenig später gegen ihn eingestellt. Nun kommen aber neue Details zu der Beziehung ans Licht: Ines soll aus Wut Lukes Wohnung verwüstet haben!

Der Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens beschreibt in seinem neuen Buch "Falsch verdächtigt" die Ermittlungen gegen den 34-Jährigen. Dabei kommt er auch auf die Nacht zu sprechen, in der Ines die Wohnung ihres Ex-Freundes unbewohnbar gemacht haben soll. Dabei zitiert der Verteidiger die Aussage von Luke: "Mein Nachbar hatte mir vorher eine SMS geschickt, dass es in meiner Wohnung nach Gas roch. Ich konnte meine Tür kaum öffnen, da alles voll mit Glasscherben war. Ines hatte noch einen Schlüssel und hatte – wie ich annehme – meine komplette Wohnung verwüstet."

Dennoch entschied sich Luke, seine Ex-Freundin nicht anzuzeigen. "Ich beschloss, den Schaden an der Wohnung nicht zu melden, da ich das Gefühl hatte, ihn [...] verdient zu haben", erklärte er. Außerdem betrachtete er seine Beziehung zu diesem Zeitpunkt ohnehin als gescheitert.

Anzeige

Instagram / inesanioli Ines Anioli, Podcasterin

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige

Instagram / inesanioli Ines Anioli, Podcasterin

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Luke seine Ex-Freundin nicht angezeigt hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de