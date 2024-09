Leila Lowfire und Ines Anioli bringen Sex-Podcast zurück

Leila Lowfire (31) und Ines Anioli setzen sich bald wieder gemeinsam vors Podcast-Mikrofon. Im Jahr 2016 starteten die einstige Dschungelcamp-Kandidatin und die Comedienne ihren gemeinsamen Sex-Podcast "Sexvergnügen", der später unter dem Namen "Besser als Sex" weiterlief. 2019 verkündeten die beiden jedoch unerwartet das Aus des Audioformates. Jetzt, rund fünf Jahre später, überraschen Leila und Ines ihre treuen Fans auf dem offiziellen Instagram-Account des Podcasts mit einem Comeback: "Ratet mal, wer zurück ist! Leila und Ines sind zurück im Studio und stellen sich die Frage aller Fragen: Wie geht eigentlich der beste Sex?" Schon ab dem 26. September sollen die neuen Folgen immer donnerstags im Zwei-Wochen-Takt veröffentlicht werden.

Damit, dass die beiden Freundinnen ihren Podcast wieder aufnehmen würden, haben die Fans nicht gerechnet. In der Kommentarspalte zeigen sie sich umso glücklicher über das plötzliche Comeback der beiden Podcasterinnen. "Was? Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Wie geil ist das denn bitte?", "Mein Leben hat wieder einen Sinn" und "Ist schon Weihnachten?" lauten nur einige Fan-Kommentare, die die unbändige Freude über die Rückkehr zum Ausdruck bringen. Wie etabliert Ines und Leila in der Podcast-Welt einst waren, beweisen zudem Kommentare wie "Der erste Podcast, den ich gehört habe" und "Die Erfinderinnen des Podcast Games kommen zurück! Unglaublich".

Bis vor Kurzem hatten die beiden jeweils eigene Podcast-Projekte am Laufen. Während Leila gemeinsam mit Toyah Diebel in "Weibers" über ihren Alltag sprach, unterhielt Ines gemeinsam mit Lottie alias Visa Vie (37) in "Weird Crimes" hungrige True-Crime-Fanatiker. Lottie und Ines' Wege trennten sich wohl nicht im Guten, denn kurz nach der Ausstrahlung der letzten Episode im August dieses Jahres meldeten sich beide mit Statements zum Podcast-Aus zu Wort. Statt dem Ende des Projektes hinterherzutrauern, gab Ines auf Instagram sogar zu, dass sie erleichtert sei, dass es vorbei ist.

Leila Lowfire, Podcasterin

Ines Anioli, Podcasterin

