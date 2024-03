Knast? Menowin Fröhlich erneut ohne Führerschein erwischt

Menowin Fröhlich (36) scheint nicht wirklich aus seinen Fehlern zu lernen: Der einstige DSDS-Star wurde in der Vergangenheit mehrmals beim Autofahren ohne Führerschein erwischt. Im Sommer 2019 hatte er betrunken sogar einen Verkehrsunfall gebaut – sein Auto hatte sich mehrfach überschlagen. Auch damals hatte der Musiker keine Fahrerlaubnis. Im vergangenen Sommer musste er wegen seiner Vergehen sogar ins Gefängnis. Nun könnte ihm erneut eine Haftstrafe drohen: Wie Bild berichtet, wurde Menowin vor rund einem Jahr an einer Tankstelle in seinem Wagen gesehen – zu dieser Zeit hatte er aber keinen Führerschein.

Der 36-Jährige sei beim Versuch Süßigkeiten zu kaufen von einem Polizeibeamten in Zivil erkannt worden. In einer polizeiinternen Prüfung kam raus, dass der Führerschein des gefallenen Popsternchens einen Sperrvermerk bis einschließlich September 2024 hat. Der Beamte erstattete Anzeige, weswegen Menowin nun wieder ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis am Hals hat. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, erklärte gegenüber dem Blatt, dass "im Juli vergangenen Jahres Anklage gegen einen heute 36-jährigen Mann erhoben wurde. Vorwurf ist das Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr im März 2023 ohne erforderliche Fahrerlaubnis."

Zwar wird Menowin wegen seines Vergehens demnächst der Prozess gemacht, was aber nicht heißt, dass er auch zwingend ins Gefängnis muss. Sollte der sechsfache Papa seine Drogentherapie erfolgreich absolvieren, könnte ihm diese vor Gericht zugutekommen und er noch mal mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. In diesem Fall würde Menowin nicht wieder im Gefängnis landen.

Menowin Fröhlich, Sänger

Menowin Fröhlich, Sänger

