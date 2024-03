"Drei Jahre Glück": Millie Bobby Brown schwärmt von Jake

Millie Bobby Brown (20) ist immer noch bis über beide Ohren verliebt. Seit drei Jahren gehen die Schauspielerin und Jake Bongiovi (21) gemeinsam durchs Leben. Seit April 2023 sind die Turteltauben sogar verlobt. Nun können sie ein Jubiläum feiern: Zum dritten Jahrestag findet Millie süße Worte für Jake. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Drei Jahre Glück. Ich liebe dich, bester Freund." Dazu teilt sie ein lustiges Selfie, auf dem das Model andeutet, in Millies Wange zu beißen.

Millie und Jake sind seit knapp einem Jahr verlobt. In der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) erinnerte sich die "Stranger Things"-Darstellerin an den Moment zurück, in dem er um ihre Hand angehalten hatte. Bei einem gemeinsamen Tauchgang habe Jake den Verlobungsring in eine Muschel gelegt und sie seiner Liebsten übergeben. "Er steckt mir den Ring an die Hand, und plötzlich fällt der Ring von meinem Finger und sinkt so schnell. Es war wie in einem Kinofilm", beschrieb die 20-Jährige. Am Ende sei jedoch alles gut gegangen und Jake habe das Schmuckstück retten können.

Auch nach drei Jahren Beziehung bekommen die beiden nicht genug voneinander. Erst kürzlich genossen sie ein Dinner-Date in London, bei dem sie auf einen lässigen Look setzten. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Während Millie in einem dunkelblauen Hoodie und einer bunt karierten, weiten Hose zum Abendessen kam, überzeugte Jake in einer schlichten braunen Jeans und einem blau-weißen Fleecepullover.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

