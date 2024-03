Trotz Streitigkeiten: Meghan nimmt Kontakt mit Kate auf!

Nach dem Photoshop-Skandal folgte sofort die nächste Aufregung um Prinzessin Kate (42)! Erst vor Kurzem meldete das Krankenhaus, in dem die Frau von Prinz William (41) Anfang des Jahres wegen ihrer Bauchoperation behandelt worden war, dass die Privatsphäre der 42-Jährigen verletzt wurde. Einige Mitarbeiter sollen versucht haben, sich Zugang zu ihrer Krankenakte zu verschaffen, um daraus Informationen über ihren Gesundheitszustand entnehmen zu können. Angeblich hat Herzogin Meghan (42) jetzt versucht, Kate in dieser schwierigen Zeit zu helfen: "Es ist definitiv eine gute Zeit für Meghan, um zu versuchen, Brücken zu ihrer Schwägerin aufzubauen. Es gab eine Kontaktaufnahme, aber die war eher formell – es besteht aber das Problem, dass man Meghan nicht trauen kann", will eine Quelle des Magazins The Mirror wissen.

Wegen der Verletzung von Kates Privatsphäre wurden strenge Untersuchungen angeordnet, um den Vorfall zu klären. "Die Verantwortlichen des Krankenhauses haben sich sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls mit dem Kensington Palast in Verbindung gesetzt und ihm eine umfassende Untersuchung zugesichert", berichtet ein anderer Informant dem Magazin. Zudem schadeten die Verursacher damit auch dem makellosen Ruf des Krankenhauses, der für die Behandlung von Mitgliedern der königlichen Familie von großer Bedeutung ist. Ob der Metropolitan Police Service sich in dieser Angelegenheit eingeschaltet hat oder es gegebenenfalls noch wird, ist momentan nicht bekannt.

Für viele Fans dürfte die Annäherung der zwei Royal-Damen aber ziemlich überraschend kommen – immerhin herrscht zwischen den Frauen von William und seinem Bruder Prinz Harry (39) schon seit längerer Zeit dicke Luft! Die Spannungen wurden unter anderem durch die Netflix-Serie "Harry & Meghan" und die Veröffentlichung des Buches "Endgame" von Omid Scobie noch weiter befeuert. Beispielsweise wurde in der niederländischen Fassung des Enthüllungsbuches behauptet, dass Kate in einer Diskussion über die Hautfarbe von Meghans Sohn Archie Harrison (4) verwickelt war. Das sorgte für große Verärgerung bei allen Betroffenen! Laut Verfasser Omid soll diese Behauptung aber auf einen Übersetzungsfehler zurückzuführen sein. Könnte Meghans Annäherungsversuch trotz der Streitigkeiten also ein Schritt in Richtung Versöhnung sein?

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im Februar 2018

