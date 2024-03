Nach Rassismusvorwürfen: Prinzessin Kate rief Meghan an!

Zwischen Prinz Harry (39), seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) und der britischen Königsfamilie hängt der Haussegen schief. Das Enthüllungsbuch "Endgame" von Omid Scobie soll Ende des letzten Jahres für weitere Risse in der zerrütteten Beziehung gesorgt haben. Nicht nur wurde die leidige Familienfehde erneut aufgewärmt, der Autor nannte sogar Namen – Prinzessin Kate (42) und König Charles (75) sollen durch rassistische Kommentare über den kleinen Archie (4) aufgefallen sein, behauptet er. Doch das lässt die Gattin von Prinz William (41) nicht auf sich sitzen. "Kurz nachdem die Anschuldigungen in dem Buch veröffentlicht wurden, rief Kate Meghan an, um reinen Tisch zu machen", will ein Insider laut InTouch Weekly wissen.

Der Anruf sei ein Versuch gewesen, die Wogen zu glätten. Der genaue Inhalt des angeblichen Gesprächs bleibt bislang unbekannt. Jedoch stammte die Idee für das Telefonat gar nicht von der dreifachen Mutter selbst! Tatsächlich soll sie nur im Auftrag ihres Schwiegervaters gehandelt haben: "Charles brachte Kate dazu, seine Friedensstifterin zu werden, nachdem William sich geweigert hatte." William soll wohl jeglichen Kontakt zu seinem Bruder und dessen Familie ablehnen. Seine Frau hingegen nahm pragmatisch den Hörer in die Hand. Der Insider erklärt: "Wenn es um die königliche Familie geht, hat Kate ihre Pflichten immer ernst genommen – sie tut, was ihr gesagt wird."

Dennoch bleibt die Frage offen, wie die Namen der Royals überhaupt in dem Enthüllungsbuch gelandet sind. "Das Buch, das ich geschrieben habe, das Buch, das ich herausgegeben habe, das Buch, das ich abgezeichnet habe, enthielt keine Namen", beteuerte Omid gegenüber der BBC. Er selbst habe jedoch nur mit den Verlagen in den USA und Großbritannien zusammengearbeitet. Die Ausgabe, die in den Niederlanden in den Geschäften landete, erwähnte als einzige weltweit Kate und Charles namentlich.

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

