Das ist der Grund für Scott Disicks extremen Gewichtsverlust

Was ist mit Scott Disick (40) los? Diese Frage stellen sich gerade viele seiner Fans. Der TV-Star sorgte zuletzt mit einem extremem Gewichtsverlust für Schlagzeilen. Nun äußert sich eine Quelle gegenüber The Sun und offenbart den Grund für Scotts Veränderung: "Als Scott nach seiner Rückenverletzung an Gewicht zulegte, war das ein echter Schlag für sein Selbstbewusstsein. Er musste etwas tun." Der "Flip It Like Disick"-Darsteller habe gesehen, wie das Übergewicht dem Lebensstil von Kim Kardashians (43) Bruder Rob Kardashian (37) geschadet hat und wollte nicht, dass ihm das Gleiche passiert.

Unter seinem aktuellen Instagram-Post äußern allerdings einige Fans, dass sie besorgt um den Ex von Kourtney Kardashian (44) seien. "Scott geht es nicht gut, das sieht man an seinem Aussehen", lautet einer der Kommentare. Einige Follower gehen aber auch davon aus, dass er mithilfe des Medikaments Ozempic abgenommen hat. Wie ein Insider gegenüber The Mail berichtet, sei es der Vergleich mit dem neuen Mann seiner Ex, Travis Barker (48), der ihn dazu brachte, zu der Gewichtsreduktion-Droge zu greifen. "Kourtneys Ehe mit Travis hat Scott schwer zugesetzt, und als er zunahm, verglich er sich mit ihm - und dass Travis dünn ist, war nicht hilfreich", heißt es.

Lange Zeit war Scott mit Kourtney liiert. In der Serie Keeping Up With The Kardashians konnten Zuschauer die On-off-Beziehung des Paares verfolgen. Mit ihr bekam er auch seine drei Kinder – Mason (14), Penelope (11) und Reign (9). 2015 war dann aber endgültig Schluss bei den beiden. In der TV-Show sprach der dreifache Vater offen darüber, wie ihm die Trennung zu schaffen machte. Seitdem arbeitet er stetig an sich. Und seine Fans unterstützen ihn dabei. "Bitte pass auf dich auf. Du hast so viel, wofür es sich zu leben lohnt", schreibt ein Nutzer unter seinen Beitrag auf Instagram.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Star

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2015

