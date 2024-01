Sein ganzer Stolz: Scott Disick teilt ein Foto seiner Kids!

Er feiert mit seinen Kids in das neue Jahr 2024! Der Unternehmer Scott Disick (40) hat mit seiner Ex Kourtney Kardashian (44) drei gemeinsame Kinder: Reign (9), Mason (14) und Penelope (11). Dass seine Sprösslinge dabei sein ganzer Stolz sind, teilt der The Kardashians-Star vermehrt auf den sozialen Medien –so auch jetzt: Scott veröffentlicht einen niedlichen Schnappschuss mit seinen drei Kindern!

Auf dem Foto, das der dreifachen Vater in seiner Instagram-Story postet, sieht man das glückliche Quartett: So grinsen Reign und Penelope glücklich in die Kamera und machen ein Peace-Zeichen mit ihren Händen, während sich Mason an der Seite seines Papas im Hintergrund hält. "2024! Es geht nichts über meine drei Kiddies!", schreibt Scott stolz zu dem Schnappschuss.

Ob Scott sich in Zukunft noch weitere Kinder vorstellen kann, gab der Autoliebhaber dabei erst kürzlich bekannt. In einer Folge von "The Kardashians" verriet er gegenüber seiner einstigen Schwiegermutter Kris Jenner (68): "Ich hatte keine Vasektomie! Ich hatte zu viel Angst, nur für den Fall, dass ich später vielleicht noch mehr Kinder haben möchte!"

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seinen Kids

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disicks Kinder Mason und Penelope

Anzeige

Instagram / krisjenner Scott Disick und Kris Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de